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Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.
2021-12-10T14:21+0500
2021-12-10T14:21+0500
спорт
узбекистан
бокс
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном спортивном комплексе ”Универсал" дан старт чемпионату Узбекистана по боксу, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. По данным НОК, в церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя НОК, первый зампредседателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, а также тренерский штаб сборной по боксу.Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия был продемонстрирован видеоролик с обращением президента к спортсменам, а также показано красочное лазерное шоу. Боксер из Узбекистана подтвердил звание чемпиона мира &gt;&gt;Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте Карим Тулаганов принес присяги судьи о проведении честных и прозрачных боев. В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.Читайте также:Ташкентский "крепкий орешек": удивительная история Сиднея Джаксона - лонгрид &gt;&gt;Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом &gt;&gt;
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узбекистан, бокс, чемпионат

Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото

14:21 10.12.2021
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по боксу
Чемпионат Узбекистана по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном спортивном комплексе ”Универсал" дан старт чемпионату Узбекистана по боксу, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по боксу
Чемпионат Узбекистана по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Чемпионат Узбекистана по боксу
© Пресс-служба НОК Узбекистана
По данным НОК, в церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя НОК, первый зампредседателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, а также тренерский штаб сборной по боксу.
Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия был продемонстрирован видеоролик с обращением президента к спортсменам, а также показано красочное лазерное шоу.
Боксер из Узбекистана подтвердил звание чемпиона мира >>
Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте Карим Тулаганов принес присяги судьи о проведении честных и прозрачных боев.
В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.
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