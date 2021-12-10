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Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.
2021-12-10T14:21+0500
2021-12-10T14:21+0500
2021-12-10T14:21+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном спортивном комплексе ”Универсал" дан старт чемпионату Узбекистана по боксу, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. По данным НОК, в церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя НОК, первый зампредседателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, а также тренерский штаб сборной по боксу.Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия был продемонстрирован видеоролик с обращением президента к спортсменам, а также показано красочное лазерное шоу. Боксер из Узбекистана подтвердил звание чемпиона мира >>Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте Карим Тулаганов принес присяги судьи о проведении честных и прозрачных боев. В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.Читайте также:Ташкентский "крепкий орешек": удивительная история Сиднея Джаксона - лонгрид >>Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом >>
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узбекистан, бокс, чемпионат
Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
В столичном спортивном комплексе ”Универсал" дан старт чемпионату Узбекистана по боксу, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
По данным НОК, в церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя НОК, первый зампредседателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, а также тренерский штаб сборной по боксу.
Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия был продемонстрирован видеоролик с обращением президента к спортсменам, а также показано красочное лазерное шоу.
Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-1996 в Атланте Карим Тулаганов принес присяги судьи о проведении честных и прозрачных боев.
В настоящее время проходят отборочные поединки. В чемпионате среди мужчин и женщин за победу борются 350 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики.