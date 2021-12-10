https://uz.sputniknews.ru/20211210/tsentralnyy-bank-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-v-14-prichiny-21734548.html
Центральный банк вновь сохранил основную ставку в 14% — причины
Центральный банк вновь сохранил основную ставку в 14% — причины
Процентную ставку дважды снижали в "пандемийный" год. С прошлого сентября ее больше не трогали.
2021-12-10T08:30+0500
2021-12-10T08:30+0500
2021-12-10T08:45+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную учетную ставку на уровне 14%.Регулятор пояснил, что данное решение приняли для достижения инфляции в 2022 году на прогнозном уровне 9%.По итогам ноября годовой уровень инфляции составил 10,3% после 10,8% месяцем ранее.Кроме того, объем поступающих в Узбекистан трансграничных денежных переводов в январе-ноябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 7,3 миллиарда долларов. Сколько денег переведут узбекские мигранты в 2021 году >>Это один из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения. С 1 января 2020-го Центральный банк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона >>Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля – до 15%, а с 10 сентября – до 14%, из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральный банк республики узбекистан, основная ставка
Центральный банк вновь сохранил основную ставку в 14% — причины
08:30 10.12.2021 (обновлено: 08:45 10.12.2021)
Процентную ставку дважды снижали в "пандемийный" год. С прошлого сентября ее больше не трогали.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную учетную ставку на уровне 14%.
Регулятор пояснил, что данное решение приняли для достижения инфляции в 2022 году на прогнозном уровне 9%.
"Учитывая эффект высокой базы, во всех группах, за исключением топлива и транспорта, темпы инфляции замедлились по сравнению с прошлыми месяцами", — добавили в Центробанке.
По итогам ноября годовой уровень инфляции составил 10,3% после 10,8% месяцем ранее.
Кроме того, объем поступающих в Узбекистан трансграничных денежных переводов в январе-ноябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 7,3 миллиарда долларов.
Это один из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения.
"Ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика реального эффективного обменного курса сума и отсутствие высокого давления на него свидетельствует об отсутствии оснований для высоких девальвационных ожиданий в ближайшие месяцы", — заключили
в Центробанке.
С 1 января 2020-го Центральный банк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.
Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля – до 15%, а с 10 сентября – до 14%, из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений.