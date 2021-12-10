https://uz.sputniknews.ru/20211210/tsentralnyy-bank-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-v-14-prichiny-21734548.html

Центральный банк вновь сохранил основную ставку в 14% — причины

Центральный банк вновь сохранил основную ставку в 14% — причины

Процентную ставку дважды снижали в "пандемийный" год. С прошлого сентября ее больше не трогали.

2021-12-10T08:30+0500

2021-12-10T08:30+0500

2021-12-10T08:45+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную учетную ставку на уровне 14%.Регулятор пояснил, что данное решение приняли для достижения инфляции в 2022 году на прогнозном уровне 9%.По итогам ноября годовой уровень инфляции составил 10,3% после 10,8% месяцем ранее.Кроме того, объем поступающих в Узбекистан трансграничных денежных переводов в январе-ноябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 7,3 миллиарда долларов. Сколько денег переведут узбекские мигранты в 2021 году >>Это один из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения. С 1 января 2020-го Центральный банк Узбекистана перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент "основной ставки" в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона >>Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля – до 15%, а с 10 сентября – до 14%, из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений.

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центральный банк республики узбекистан, основная ставка