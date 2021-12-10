https://uz.sputniknews.ru/20211210/utverjden-adresnyy-spisok-novyx-jilyx-massivov-yangi-uzbekiston-21749259.html

Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон"

Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон"

Земельные участки под застройку многоэтажных жилых домов реализуются предпринимателями через электронный онлайн-аукцион на основе права аренды.

2021-12-10T21:52+0500

2021-12-10T21:52+0500

2021-12-10T21:55+0500

общество

узбекистан

строительство

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по строительству массивов "Янги Узбекистон" и обеспечению социально-экономического развития регионов".Основной целью документа является улучшение жилищных условий населения, ускорение строительства многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также инженерно-коммуникационных сетей в регионах.В соответствии с указом, разработан адресный перечень массивов "Янги Узбекистон", которые возведут в 2022 году на территориях, прилегающих к районным и городским центрам с высоким спросом на жилье. Проект создается на основе образца массива "Мурувват" в Багдадском районе Ферганской области.В Узбекистане ожидается демографический взрыв. Как власти намерены решать жилищный вопрос? >>При этом многоэтажные жилые дома, инженерно-транспортные коммуникации, объекты социальной сферы, производства, торговли и оказания услуг будут возводиться в комплексном порядке.Земельные участки под застройку многоэтажных жилых домов реализуются предпринимателями через электронный онлайн-аукцион на основе права аренды.После завершения строительства собственникам многоэтажных жилых домов на основе права постоянного пользования выделят прилегающие к зданиям земельные участки.Кроме того, через электронный онлайн-аукцион будут реализованы земельные участки под строительство создаваемых на массивах объектов производства, торговли и оказания услуг субъектам предпринимательства.В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление >>Районные (городские) Кенгаши народных депутатов наделены полномочием снижать до 50% стартовую цену права собственности и аренды на земельные участки, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах, при выставлении их на электронный онлайн-аукцион.Помимо этого, составлен перечень низкорентабельных земель сельскохозяйственного назначения площадью 489 гектаров. Их переведут для строительства массивов "Янги Узбекистон". Компенсационные платежи по возмещению потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с изъятием данных земельных участков, не взимаются.Для предотвращения сокращения участков сельскохозяйственного назначения будут освоены новые земли площадью, равной пятикратному размеру изымаемых орошаемых территорий.Читайте также:В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>Проблему доступного жилья в Узбекистане решат частные застройщики >>

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