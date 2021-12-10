https://uz.sputniknews.ru/20211210/v-uzbekistane-nachali-nakazyvat-za-stroitelstvo-nekachestvennogo-jilya-21737708.html

В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья

В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья

Сколько домов построят власти в 2022? Как решат проблему с качеством? Ответы — в обзоре.

2021-12-10T11:38+0500

2021-12-10T11:38+0500

2021-12-10T11:52+0500

общество

узбекистан

жилье

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Министерстве строительства рассказали о достижениях и недостатках в развитии промышленности стройматериалов и обеспечении населения жильем.В 2021 году в рамках ипотечной программы власти возводят 1075 многоэтажек в 207 массивах. В них около 45,5 тысячи квартир.Также ведется строительство 49 домов на две тысячи квартир в четырех регионах —Андижане, Бухаре, Самарканде, Сурхандарье. А за счет средств Азиатского банка развития — 138 домов на 2,9 тысячи квартир при участии "Кишлок курилиш инвест".На сегодняшний день, уже построены и сданы в эксплуатацию 4 428 жилых домов.Качество при строительстве жильяИнспекции строительного надзора по результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ направлено 2880 письменных предписаний по устранению недостатков.В 52 случаях власти изъяли в общей сумме 2,783 миллиарда сумов за некачественно выполненные работы.Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Кроме того, подготовлены и направлены документы в суды для принятия мер в отношении 47 должностных лиц.Также приостановлены строительно-монтажные работы на 12 объектах, где были выявлено несоответствие качества. Программа строительства жилья на 2022 годВо всех регионах будут построены массивы "Новый Узбекистан" по образцу массива "Мурувват" в Багдадском районе Ферганской области.Для этого местные хокимияты выделили площадь размером 992 гектаров. На ней возведут многоквартирные дома, объекты социальной сферы, рыночной инфраструктуры и инженерии.В 2022 году власти построят 2191 жилой дом (56 тысяч квартир), 27 школ, 40 детских садов, 25 семейных поликлиник и более 120 торгово-бытовых комплексов.В их строительстве участвуют подрядные организации с рейтингом выше 3 "С". Сегодня их более 4,8 тысячи.За последние несколько лет в рамках ипотечных программ в Узбекистане построили 140 тысяч единиц жилья — это как минимум в 10 раз больше, чем в предыдущие годы.В ближайшие пять лет население страны может вырасти до 38 миллионов человек. В связи с этим, власти расширяют масштаб жилищного строительства, в том числе через возведение массивов "Янги Узбекистон" в каждом регионе. Как ожидается, жильем будут обеспечены свыше 250 тысяч семей.Читайте также:Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане >>

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узбекистан, жилье