https://uz.sputniknews.ru/20211210/v-uzbekistane-nachali-nakazyvat-za-stroitelstvo-nekachestvennogo-jilya-21737708.html
В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья
В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья
Сколько домов построят власти в 2022? Как решат проблему с качеством? Ответы — в обзоре.
2021-12-10T11:38+0500
2021-12-10T11:38+0500
2021-12-10T11:52+0500
общество
узбекистан
жилье
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Министерстве строительства рассказали о достижениях и недостатках в развитии промышленности стройматериалов и обеспечении населения жильем.В 2021 году в рамках ипотечной программы власти возводят 1075 многоэтажек в 207 массивах. В них около 45,5 тысячи квартир.Также ведется строительство 49 домов на две тысячи квартир в четырех регионах —Андижане, Бухаре, Самарканде, Сурхандарье. А за счет средств Азиатского банка развития — 138 домов на 2,9 тысячи квартир при участии "Кишлок курилиш инвест".На сегодняшний день, уже построены и сданы в эксплуатацию 4 428 жилых домов.Качество при строительстве жильяИнспекции строительного надзора по результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ направлено 2880 письменных предписаний по устранению недостатков.В 52 случаях власти изъяли в общей сумме 2,783 миллиарда сумов за некачественно выполненные работы.Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Кроме того, подготовлены и направлены документы в суды для принятия мер в отношении 47 должностных лиц.Также приостановлены строительно-монтажные работы на 12 объектах, где были выявлено несоответствие качества. Программа строительства жилья на 2022 годВо всех регионах будут построены массивы "Новый Узбекистан" по образцу массива "Мурувват" в Багдадском районе Ферганской области.Для этого местные хокимияты выделили площадь размером 992 гектаров. На ней возведут многоквартирные дома, объекты социальной сферы, рыночной инфраструктуры и инженерии.В 2022 году власти построят 2191 жилой дом (56 тысяч квартир), 27 школ, 40 детских садов, 25 семейных поликлиник и более 120 торгово-бытовых комплексов.В их строительстве участвуют подрядные организации с рейтингом выше 3 "С". Сегодня их более 4,8 тысячи.За последние несколько лет в рамках ипотечных программ в Узбекистане построили 140 тысяч единиц жилья — это как минимум в 10 раз больше, чем в предыдущие годы.В ближайшие пять лет население страны может вырасти до 38 миллионов человек. В связи с этим, власти расширяют масштаб жилищного строительства, в том числе через возведение массивов "Янги Узбекистон" в каждом регионе. Как ожидается, жильем будут обеспечены свыше 250 тысяч семей.Читайте также:Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане >>
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узбекистан, жилье
В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья
11:38 10.12.2021 (обновлено: 11:52 10.12.2021)
В 52 случаях были изъяты средства в размере 2,783 миллиона сумов за некачественно выполненных работ.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Министерстве строительства рассказали о достижениях и недостатках в развитии промышленности стройматериалов и обеспечении населения жильем.
В 2021 году в рамках ипотечной программы власти возводят 1075 многоэтажек в 207 массивах. В них около 45,5 тысячи квартир.
Также ведется строительство 49 домов на две тысячи квартир в четырех регионах —Андижане, Бухаре, Самарканде, Сурхандарье. А за счет средств Азиатского банка развития — 138 домов на 2,9 тысячи квартир при участии "Кишлок курилиш инвест".
На сегодняшний день, уже построены и сданы в эксплуатацию 4 428 жилых домов.
Качество при строительстве жилья
Инспекции строительного надзора по результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ направлено 2880 письменных предписаний по устранению недостатков.
В 52 случаях власти изъяли в общей сумме 2,783 миллиарда сумов за некачественно выполненные работы.
Кроме того, подготовлены и направлены документы в суды для принятия мер в отношении 47 должностных лиц.
Также приостановлены строительно-монтажные работы на 12 объектах, где были выявлено несоответствие качества.
Программа строительства жилья на 2022 год
Во всех регионах будут построены массивы "Новый Узбекистан" по образцу массива "Мурувват" в Багдадском районе Ферганской области.
Для этого местные хокимияты выделили площадь размером 992 гектаров. На ней возведут многоквартирные дома, объекты социальной сферы, рыночной инфраструктуры и инженерии.
В 2022 году власти построят 2191 жилой дом (56 тысяч квартир), 27 школ, 40 детских садов, 25 семейных поликлиник и более 120 торгово-бытовых комплексов.
Кроме того, Министерство строительства активно готовит типовые проекты более экономичных и доступных домов с использованием теплосберегающих покрытий и современных технологий.
В их строительстве участвуют подрядные организации с рейтингом выше 3 "С". Сегодня их более 4,8 тысячи.
За последние несколько лет в рамках ипотечных программ в Узбекистане построили 140 тысяч единиц жилья — это как минимум в 10 раз больше, чем в предыдущие годы.
В ближайшие пять лет население страны может вырасти до 38 миллионов человек. В связи с этим, власти расширяют масштаб жилищного строительства, в том числе через возведение массивов "Янги Узбекистон" в каждом регионе.
Как ожидается, жильем будут обеспечены свыше 250 тысяч семей.