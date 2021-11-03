https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-ojidaetsya-demograficheskiy-vzryv-kak-vlasti-namereny-reshat-jilischnyy-vopros-21203721.html

В Узбекистане ожидается демографический взрыв. Как власти намерены решать жилищный вопрос?

В Узбекистане ожидается демографический взрыв. Как власти намерены решать жилищный вопрос?

Численность населения Узбекистана в ближайшие годы увеличится в разы. Для удовлетворения потребностей в жилье страна готова строить миллионы квадратных метров ежегодно, кредитовать застройщиков и субсидировать нуждающихся.

2021-11-03T07:02+0500

2021-11-03T07:02+0500

2021-11-03T07:02+0500

экономика

узбекистан

жилье

демография

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В ближайшие пять лет численность населения в Узбекистане достигнет 38 млн человек. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселектроном совещании во вторник.По его словам, которые приводит в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, в стране регистрируется порядка 300 тысяч браков в год и чтобы удовлетворить спрос на жилье ежегодно в стране должно сдаваться по 80 тыс квартир.Он напомнил об анонсированных ранее планах по строительству в каждом регионе массивов “Новый Узбекистан”, которые дадут возможность в ближайшие пять лет сдать свыше 250 тысяч квартир. Президент уточнил, на всех земельных участках, выделяемых под массивы, будут одновременно строить промышленные проекты, объекты обслуживания и социальной инфраструктуры. Банки на аукционной основе получат из бюджета ресурсы для выделения ипотечных кредитов. Для этого Министерство финансов направит 11 трлн сумов.Для субсидирования первоначального взноса и процентов по кредиту 10 тысячам нуждающихся семей из бюджета в 2022 году будет выделено 1,5 трлн сумов.Также в следующем году одна тысяча строящихся домов в новых массивах будет гарантированно приобретена государством для нуждающихся семей и одиноких женщин. Для этого строительным организациям будет перечислено 220 млрд сумов.Вместе с тем, президент указал на необходимость сохранить цены в новых массивах на уровне этого года. А для поддержания стабильность цен на жилье ежегодно из бюджета будет выделяться по одному триллиону сумов.Кроме того, льготный период для импорта цемента будет продлен еще на один год. К значительному снижению стоимости домов приведет снижение налога на прибыль производителей цемента с 20 до 15 процентов, а налога на недропользование — в два раза. Это позволит снизить себестоимость производства одной тонны цемента на семь процентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-novyx-jilyx-kompleksax-negde-otdyxat-na-svejem-vozduxe--mirziyoev-20114296.html

https://uz.sputniknews.ru/20211014/komu-predostavyat-bezzalogovyy-kredit-na-jilischnoe-stroitelstvo-20904159.html

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узбекистан, жилье, демография