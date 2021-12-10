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В Самарканде открылся новый международный аэропорт
В Самарканде открылся новый международный аэропорт
Здесь установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории Международной организации гражданской авиации.
2021-12-10T12:49+0500
2021-12-10T12:49+0500
общество
самарканд
аэропорт
открытие
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане начал работу еще один международный аэропорт. Воздушная гавань в Самарканде с 10 декабря готова к обслуживанию региональных и международных рейсов.Завершилось строительство нового аэродромного комплекса, который включает в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3 105 метров и шириной 60 метров, рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов.Здесь установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории Международной организации гражданской авиации. Строительные работы на аэровокзальном комплексе еще продолжаются.Напомним, местная воздушная гавань была закрыта 20 октября из-за подготовки к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Авиарейсы временно перенаправлялись в другие международные аэропорты республики – "Навои", "Бухара", "Карши", откуда для пассажиров был организован наземный трансфер до Самарканда.Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда &gt;&gt;Напомним, около месяца назад в Uzbekistan Airports предупредили о том, что строительные работы в аэропорту Самарканда затянулись. Изначально его планировали открыть до 20 ноября.Задержка была связана со строительством нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.
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самарканд, аэропорт, открытие

В Самарканде открылся новый международный аэропорт

12:49 10.12.2021
© Пресс-служба Uzbekistan AirwaysBoeing 767- 3 CBER
Boeing 767- 3 CBER - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Пресс-служба Uzbekistan Airways
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Здесь установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории Международной организации гражданской авиации.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане начал работу еще один международный аэропорт. Воздушная гавань в Самарканде с 10 декабря готова к обслуживанию региональных и международных рейсов.
Завершилось строительство нового аэродромного комплекса, который включает в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3 105 метров и шириной 60 метров, рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов.
Здесь установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории Международной организации гражданской авиации.
Строительные работы на аэровокзальном комплексе еще продолжаются.
Напомним, местная воздушная гавань была закрыта 20 октября из-за подготовки к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Авиарейсы временно перенаправлялись в другие международные аэропорты республики – "Навои", "Бухара", "Карши", откуда для пассажиров был организован наземный трансфер до Самарканда.
Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда >>
Напомним, около месяца назад в Uzbekistan Airports предупредили о том, что строительные работы в аэропорту Самарканда затянулись. Изначально его планировали открыть до 20 ноября.
Задержка была связана со строительством нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.
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