https://uz.sputniknews.ru/20211210/vlasti-zadumali-prevratit-samarkand-v-tsentr-prityajeniya-turistov-21735895.html

Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда

Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда

В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником, а количество иностранцев вырастет до 9 млн. Подробнее об этом — в материале.

2021-12-10T10:24+0500

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общество

самарканд

туристы

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана решили всерьез взяться за туристический потенциал Самаркандской области. Накануне президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, которые повысят уровень комфорта жизни населения, а также привлекательность региона для предпринимателей и инвесторов. В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником. Для этого в состав города включат отдельные территории соседних районов. Государственные ведомства и административные службы перенесут за пределы исторического центра. В Самарканде также появятся два новых тоннеля и два моста. В регионе построят более 600 новых отелей и гостевых домов.Власти также делают ставку на деловой и туристический центр Самарканда. В комплекс, расположенный на площади 212 гектаров, войдут:Здесь будут созданы рабочие места для более пяти тысяч граждан. Все эти меры, как ожидают власти, позволят заметно повысить количество иностранных туристов, приезжающих в Самаркандскую область. Цель — привлекать до пяти миллионов путешественников ежегодно. Читайте также:Инфографика: как изменятся границы Самарканда >>Фото: в Самарканде найдены необычные артефакты >>

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самарканд, туристы