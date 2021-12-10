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Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда
Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда
В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником, а количество иностранцев вырастет до 9 млн. Подробнее об этом — в материале.
2021-12-10T10:24+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана решили всерьез взяться за туристический потенциал Самаркандской области. Накануне президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, которые повысят уровень комфорта жизни населения, а также привлекательность региона для предпринимателей и инвесторов. В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником. Для этого в состав города включат отдельные территории соседних районов. Государственные ведомства и административные службы перенесут за пределы исторического центра. В Самарканде также появятся два новых тоннеля и два моста. В регионе построят более 600 новых отелей и гостевых домов.Власти также делают ставку на деловой и туристический центр Самарканда. В комплекс, расположенный на площади 212 гектаров, войдут:Здесь будут созданы рабочие места для более пяти тысяч граждан. Все эти меры, как ожидают власти, позволят заметно повысить количество иностранных туристов, приезжающих в Самаркандскую область. Цель — привлекать до пяти миллионов путешественников ежегодно. Читайте также:Инфографика: как изменятся границы Самарканда &gt;&gt;Фото: в Самарканде найдены необычные артефакты &gt;&gt;
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самарканд, туристы

Власти взялись за один из ключевых драйверов экономики Самарканда

10:24 10.12.2021 (обновлено: 10:27 10.12.2021)
© Unsplash / Sultonbek IkromovСамарканд
Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Unsplash / Sultonbek Ikromov
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В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником, а количество иностранных туристов вырастет до 9 млн. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана решили всерьез взяться за туристический потенциал Самаркандской области.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, которые повысят уровень комфорта жизни населения, а также привлекательность региона для предпринимателей и инвесторов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области
Шавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Шавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ближайшие годы Самарканд станет городом-миллионником.
Для этого в состав города включат отдельные территории соседних районов. Государственные ведомства и административные службы перенесут за пределы исторического центра.
В Самарканде также появятся два новых тоннеля и два моста.
"В сфере туризма — одном из ключевых драйверов экономики Самарканда – планируется обеспечить занятость 40 тысяч человек. За счет превращения области в туристический хаб страны, в предстоящие пять лет намечено увеличить объем туристических услуг в 10 раз", — сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
В регионе построят более 600 новых отелей и гостевых домов.
Власти также делают ставку на деловой и туристический центр Самарканда. В комплекс, расположенный на площади 212 гектаров, войдут:
международный конгресс-центр;
караван-сарай "Вечный город";
восемь отелей, рекреационных и развлекательных объектов;
центр ремесленничества и искусственных водоемов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области
Шавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Шавкату Мирзиёеву представили проекты в Самаркандской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь будут созданы рабочие места для более пяти тысяч граждан.
Все эти меры, как ожидают власти, позволят заметно повысить количество иностранных туристов, приезжающих в Самаркандскую область. Цель — привлекать до пяти миллионов путешественников ежегодно.
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