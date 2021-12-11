https://uz.sputniknews.ru/20211211/lola-yuldasheva-vysmeyala-initsiativu-nazarbekova-s-tyubeteykami--foto-21753334.html

Лола Юлдашева высмеяла инициативу Назарбекова с тюбетейками — фото

Лола Юлдашева высмеяла инициативу Назарбекова с тюбетейками — фото

Певица предложила министру культуры более модный вариант.

2021-12-11T14:27+0500

2021-12-11T14:27+0500

2021-12-11T14:27+0500

это интересно

лола юлдашева

озодбек назарбеков

тюбетейка

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева оценила инициативу министра культуры Озодбека Назарбекова об обязательном ношении тюбетейки.Ранее Назарбеков сообщил, что теперь сотрудники ведомства носят на работе дуппи — национальный узбекский головной убор.После этого Юлдашева опубликовала в Instagram ироничный пост, в котором предстала перед подписчиками в желтой балаклаве.Певица пошутила, что такой головной убор позволил бы спрятать немытую голову, не уложенные волосы, седину или залысину. Однако в Министерстве культуры тренд бы не поддержали, подчеркнула Юлдашева. В комментариях большинство пользователей оценили иронию звезды, раскритиковав высказывание Назарбекова. Читайте также:Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери >>Лола Юлдашева посоветовала, что делать, если муж изменил >>

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лола юлдашева, озодбек назарбеков, тюбетейка