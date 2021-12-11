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Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами
Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами
Большая часть населения стран — это молодые люди в возрасте до 30 лет, и это огромный потенциал для сотрудничества.
2021-12-11T16:52+0500
2021-12-11T16:52+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
молодежь
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Молодежь Узбекистана и России выходит на новый уровень сотрудничества. Об этом говорит проведение недавнего Российско-узбекского молодежного форума, который становится для стран традиционным — мероприятие проходит третий год подряд.К такому выводу пришла соорганизатор форума Александра Перминова, шеф-редактор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова (ИАЦ МГУ).По словам Перминовой, Самара была выбрана для проведения форума не случайно."Этот регион активно наращивает сотрудничество с Узбекистаном, к тому же здесь развиваются цифровые проекты, а в Узбекистане сейчас востребована сфера IT", — объяснила соорганизатор мероприятия.Молодежный форум собрал в этот раз 50 участников из Узбекистана и России — в их число вошли представители Агентства по делам молодежи Узбекистана, российских госструктур и студенческого сообщества двух стран.В следующем году форум должен пройти в одном из городов Узбекистана, место проведения мероприятия еще уточняется.Российско-узбекский молодежный форум проводится совместно с Министерством науки и высшего образования России, технологическим университетом МИРЭА, Национальным Советом молодежных и детских объединений России, а также ИАЦ МГУ.Читайте также:Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео &gt;&gt;Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео &gt;&gt;
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узбекистан, сотрудничество, молодежь

Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами

16:52 11.12.2021
© Фотки из архива Александры ПерминовойРоссийско-узбекский молодежный форум
Российско-узбекский молодежный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Фотки из архива Александры Перминовой
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Большая часть населения стран — это молодые люди в возрасте до 30 лет, и это огромный потенциал для сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Молодежь Узбекистана и России выходит на новый уровень сотрудничества.
Об этом говорит проведение недавнего Российско-узбекского молодежного форума, который становится для стран традиционным — мероприятие проходит третий год подряд.
© Фотки из архива Александры ПерминовойРоссийско-узбекский молодежный форум
Российско-узбекский молодежный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
Российско-узбекский молодежный форум
© Фотки из архива Александры Перминовой
К такому выводу пришла соорганизатор форума Александра Перминова, шеф-редактор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова (ИАЦ МГУ).

"Первый форум проходил в Ташкенте в 2019 году. Второй из-за пандемии пришлось провести онлайн, а третий прошел в Самаре с 6 по 9 декабря", — рассказала она в комментарии Sputnik Узбекистан.

По словам Перминовой, Самара была выбрана для проведения форума не случайно.
"Этот регион активно наращивает сотрудничество с Узбекистаном, к тому же здесь развиваются цифровые проекты, а в Узбекистане сейчас востребована сфера IT", — объяснила соорганизатор мероприятия.
© Фотки из архива Александры ПерминовойРоссийско-узбекский молодежный форум
Российско-узбекский молодежный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
Российско-узбекский молодежный форум
© Фотки из архива Александры Перминовой
Молодежный форум собрал в этот раз 50 участников из Узбекистана и России — в их число вошли представители Агентства по делам молодежи Узбекистана, российских госструктур и студенческого сообщества двух стран.
"Большая часть населения Узбекистана — это молодые люди в возрасте до 30 лет, и это огромный потенциал для сотрудничества. Между нашими странами есть взаимодействие на уровне предпринимателей, научных сотрудников, высоких официальных лиц, а сейчас развивается формат "молодёжь и молодёжь", — отметила Перминова.
В следующем году форум должен пройти в одном из городов Узбекистана, место проведения мероприятия еще уточняется.
Российско-узбекский молодежный форум проводится совместно с Министерством науки и высшего образования России, технологическим университетом МИРЭА, Национальным Советом молодежных и детских объединений России, а также ИАЦ МГУ.
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