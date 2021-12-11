https://uz.sputniknews.ru/20211211/molodej-rossii-i-uzbekistana-otkroet-novuyu-eru-drujby-mejdu-stranami-21756242.html

Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами

Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами

Большая часть населения стран — это молодые люди в возрасте до 30 лет, и это огромный потенциал для сотрудничества.

2021-12-11T16:52+0500

2021-12-11T16:52+0500

2021-12-11T16:52+0500

общество

узбекистан

сотрудничество

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0b/21755807_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_84425f926c8cce5350d06765086ee470.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Молодежь Узбекистана и России выходит на новый уровень сотрудничества. Об этом говорит проведение недавнего Российско-узбекского молодежного форума, который становится для стран традиционным — мероприятие проходит третий год подряд.К такому выводу пришла соорганизатор форума Александра Перминова, шеф-редактор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова (ИАЦ МГУ).По словам Перминовой, Самара была выбрана для проведения форума не случайно."Этот регион активно наращивает сотрудничество с Узбекистаном, к тому же здесь развиваются цифровые проекты, а в Узбекистане сейчас востребована сфера IT", — объяснила соорганизатор мероприятия.Молодежный форум собрал в этот раз 50 участников из Узбекистана и России — в их число вошли представители Агентства по делам молодежи Узбекистана, российских госструктур и студенческого сообщества двух стран.В следующем году форум должен пройти в одном из городов Узбекистана, место проведения мероприятия еще уточняется.Российско-узбекский молодежный форум проводится совместно с Министерством науки и высшего образования России, технологическим университетом МИРЭА, Национальным Советом молодежных и детских объединений России, а также ИАЦ МГУ.Читайте также:Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео >>Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сотрудничество, молодежь