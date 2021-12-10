https://uz.sputniknews.ru/20211210/vodolatskiy-u-putina-i-mirziyoeva-odin-vzglyad-na-mir--video--21749038.html

Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео

Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео

Как изменилась роль Узбекистана в Содружестве за это время? Какой интеграционный союз оказался успешнее: СНГ или НАТО? Ответы – в материале Sputnik Узбекистан.

2021-12-10T21:32+0500

2021-12-10T21:32+0500

2021-12-10T21:32+0500

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С чем подошли к 30-летию образования СНГ Россия, Узбекистан и другие страны региона, корреспондент Sputnik обсудила с членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, первым заместителем председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким.О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов >>Как изменилась роль Узбекистана в Содружестве за это время? Какой интеграционный союз оказался успешнее: СНГ или НАТО? Ответы – в материале Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев после своей победы на выборах в этом году первым делом приехал в Россию на встречу. Это многое говорит об отношениях между странами, ведь по протоколу президент совершает первый официальный визит в государство, которое считает наиболее близким, говорит Водолацкий.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года >>Важно и то, что Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), совместно с Россией развивает трансграничные коридоры и логистику. По словам Водолацкого, Узбекистан готов наполнить российские рынки качественными сельскохозяйственными продуктами.Кроме того, спикер подчеркнул, что в России должны быть созданы качественные условия для иностранных граждан. Полное интервью со спикером смотрите в YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , видео