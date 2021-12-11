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Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"
Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"
Власти разработали новые меры, которые, как ожидается, покончат с коррупцией и другими противоправными действиями со стороны госслужащих.
2021-12-11T12:45+0500
2021-12-11T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Кодекса этики и поведения государственных служащих.Он представляет собой свод основных принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться чиновники, независимо от занимаемой должности.Кодекс делит государственную службу на три типа:Установлены также ключевые принципы служебного поведения: легитимность, справедливость, приоритет прав, свобод и законных интересов граждан, патриотизм и верность долгу, приверженность интересам государства и общества, честность и беспристрастность, открытость и нетерпимость к коррупции, профессионализм и компетентность, эффективность и экономичность.При этом будет обеспечена неприкосновенность лиц, сообщающих о нарушениях этического кодекса.Выделены основные ограничения в деятельности госслужащего:Кодекс вступит в силу с 1 января 2022 года.Читайте также: В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности >>Узбекским чиновникам запретили покупать авто дороже $46 тыс. — мнение экспертов >>
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узбекистан, госслужащие
Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"
12:45 11.12.2021 (обновлено: 12:46 11.12.2021)
Власти определили порядок приема и рассмотрения жалоб и сообщений граждан о несоблюдении госслужащими требований кодекса, а также о коррупционных действиях.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik
. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта
Кодекса этики и поведения государственных служащих.
Он представляет собой свод основных принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться чиновники, независимо от занимаемой должности.
Кодекс делит государственную службу на три типа:
политическая служба — вид оплачиваемой государственной службы депутатов и сенаторов, должности в номенклатуре Администрации президента и правительства;
гражданская служба — вид госслужбы, направленный на выполнение задач и функций, возложенных на государственные гражданские должности граждан Узбекистана и обеспечивающий оплачиваемую профессиональную деятельность;
специальная служба (в Вооруженных Силах Узбекистана) — предполагает выполнение задач и функций, возложенных на военные, правоохранительные и судебные органы, а также оплачиваемую профессиональную деятельность.
Установлены также ключевые принципы служебного поведения: легитимность, справедливость, приоритет прав, свобод и законных интересов граждан, патриотизм и верность долгу, приверженность интересам государства и общества, честность и беспристрастность, открытость и нетерпимость к коррупции, профессионализм и компетентность, эффективность и экономичность.
Власти определили порядок приема и рассмотрения жалоб и сообщений граждан о несоблюдении госслужащими требований кодекса, а также о коррупционных действиях.
При этом будет обеспечена неприкосновенность лиц, сообщающих о нарушениях этического кодекса.
Выделены основные ограничения в деятельности госслужащего:
он занимается предпринимательской и другими оплачиваемыми видами деятельности;
получает личную выгоду путем причинения вреда законным интересам граждан, общества и государства путем злоупотребления служебным положением;
получает материальные ценности от физических или юридических лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Кодекс вступит в силу с 1 января 2022 года.