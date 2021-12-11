https://uz.sputniknews.ru/20211211/povedenie-gosslujaschix-v-uzbekistane-vozmut-pod-kontrol-21751965.html

Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"

Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"

Власти разработали новые меры, которые, как ожидается, покончат с коррупцией и другими противоправными действиями со стороны госслужащих.

2021-12-11T12:45+0500

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общество

узбекистан

госслужащие

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение проекта Кодекса этики и поведения государственных служащих.Он представляет собой свод основных принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться чиновники, независимо от занимаемой должности.Кодекс делит государственную службу на три типа:Установлены также ключевые принципы служебного поведения: легитимность, справедливость, приоритет прав, свобод и законных интересов граждан, патриотизм и верность долгу, приверженность интересам государства и общества, честность и беспристрастность, открытость и нетерпимость к коррупции, профессионализм и компетентность, эффективность и экономичность.При этом будет обеспечена неприкосновенность лиц, сообщающих о нарушениях этического кодекса.Выделены основные ограничения в деятельности госслужащего:Кодекс вступит в силу с 1 января 2022 года.Читайте также: В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности >>Узбекским чиновникам запретили покупать авто дороже $46 тыс. — мнение экспертов >>

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узбекистан, госслужащие