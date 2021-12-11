https://uz.sputniknews.ru/20211211/v-tashkente-zalojili-alleyu-pamyati-v-chest-medikov-pogibshix-ot-covid--video-21752937.html
В Ташкенте заложили Аллею памяти в честь медиков, погибших от COVID — видео
В Ташкенте заложили Аллею памяти в честь медиков, погибших от COVID — видео
Возле деревьев размещены таблички с QR-кодами. Что в них содержится и кто из высокопоставленных лиц участвовал в акции — читайте в материале.
2021-12-11T13:53+0500
2021-12-11T13:53+0500
2021-12-11T13:59+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В ташкентском парке Победы заложили Аллею памяти медицинских работников, скончавшихся в борьбе с коронавирусом.Акция стартовала 11 декабря в 10.00. В ней приняла участие в том числе председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. На первом этапе будет высажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации. Возле деревьев размещены таблички с именами врачей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. На табличках также нанесен QR-код, по которому можно получить информацию о погибшем медике. В Узбекистане не опубликованы официальные данные о числе медработников, скончавшихся от коронавируса.По неофициальным данным, в 2020 году в стране от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 485 врачей и представителей медперсонала. Всего в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 195 524 случаев коронавируса, 1 434 пациентов скончались, 192 260 — выздоровел.Читайте также: Фото: как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса >>Как в Ташкенте увековечат память медиков, погибших в пандемию >>
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коронавирус covid-19, медики
В Ташкенте заложили Аллею памяти в честь медиков, погибших от COVID — видео
13:53 11.12.2021 (обновлено: 13:59 11.12.2021)
В акции приняла участие председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В ташкентском парке Победы заложили Аллею памяти медицинских работников, скончавшихся в борьбе с коронавирусом.
Акция стартовала 11 декабря в 10.00. В ней приняла участие в том числе председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
На первом этапе будет высажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации. Возле деревьев размещены таблички с именами врачей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
На табличках также нанесен QR-код, по которому можно получить информацию о погибшем медике.
В Узбекистане не опубликованы официальные данные о числе медработников, скончавшихся от коронавируса.
По неофициальным данным, в 2020 году в стране от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 485 врачей и представителей медперсонала.
Всего в Узбекистане, по данным
Министерства здравоохранения, выявлено 195 524 случаев коронавируса, 1 434 пациентов скончались, 192 260 — выздоровел.