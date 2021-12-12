https://uz.sputniknews.ru/20211212/aviareysy-v-sox-stali-regulyarnymi-21759814.html

Авиарейсы в Сох стали регулярными

Авиарейсы в Сох стали регулярными

Авиакомпания Humo Air запустила регулярное сообщение между Ферганой и эксклавом Сох.

2021-12-12T11:53+0500

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общество

авиасообщение

рейс

авиакомпания

эксклав сох

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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Между Ферганой и узбекским эксклавом Сох в Кыргызстане открылось регулярное авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана в своем Telegram-канале."С 12 декабря текущего года авиакомпания "Humo Air " на начальном этапе начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Фергана – Сох – Фергана для пассажирских перевозок два раза в неделю", - говорится в сообщении.Рейсы будет осуществлять авиакомпания Humo Air на самолетах АН-2. Рейсы запланированы на понедельник и пятницу. Продолжительность полета - 30 минут.Пассажиры могут купить билеты на этот рейс в аэропортах Ферганы, Андижана и Намангана, а также в зданиях хокимията Сохского района.Первый пробный рейс из Ферганы в Сох авиакомпания Humo Air осуществила 1 ноября. Самолет торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев и представители общественности.Напомним, о реконструкции прежнего аэропорта на территории Сохского района Ферганской области и организации авиаперелетов в областной центр было заявлено летом 2020 года в ходе визита в Сохский район премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.Строительные работы были завершены в середине нынешнего октября. На строительство воздушного терминала ушло 6,8 миллиарда сумов. Площадь аэропорта — около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.Читайте также:В узбекском эксклаве Сох построен аэропортКак добраться из Риштана в эксклав: инфографика

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авиасообщение, рейс, авиакомпания, эксклав сох