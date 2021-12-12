https://uz.sputniknews.ru/20211212/molodye-uzbekistantsy-snyali-rolik-protiv-gendernogo-nasiliya----video-21764292.html
Молодые узбекистанцы сняли ролик против гендерного насилия - видео
Молодые узбекистанцы сняли ролик против гендерного насилия - видео
Узбекистан принял участие в ежегодной акции ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".
2021-12-12T18:18+0500
2021-12-12T18:18+0500
2021-12-12T18:21+0500
общество
акция
насилие
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Студенты Ташкентского государственного юридического университета сняли видеоролик против гендерного насилия. Ролик размещен в Telegram-канале вуза.Социальная реклама подготовлена в рамках акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", которая проходит под эгидой ООН ежегодно с 25 ноября по 10 декабря.Узбекистан принял активное участие в акции. В частности, в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов провели встречу со студентами Ташкентского архитектурно-строительного института. Мероприятие, посвященное акции, провел и Центр реабилитации и адаптации женщин города Ташкента.Для защиты женщин от насилия при Министерстве махалли и семьи создано 29 центров реабилитации и адаптации, действует горячая линия 1146, женщинам, столкнувшимся с притеснением и насилием, выдаются охранные ордера.Министерство юстиции республики проанализировало проблемы, связанные с насилием над женщинами, и разработало ряд предложений по совершенствованию законодательства.В частности, министерство предложило ввести в законодательство понятие "преследование" (stalking) – когда кто-то следит за другим человеком, навязчиво пытается установить контакт, пристает, угрожает, отправляет навязчивые сообщения.В таких случаях жертва преследования чувствует страх, подавленность, незащищенность. Поэтому министерство предлагает ввести систему выдачи охранных ордеров в случае преследования. Кроме того, министерство предлагает проработать механизм защиты жертвы в случае преследования или насилия на месте работы или учебы.Эксперт ООН: "Модель репатриации в Узбекистане - пример передового опыта"Специалисты Минюста отметили, что в республике нередки случаи, когда распространяются фотографии и видео женщин без их согласия, что может отразиться на репутации женщин, их семейном и общественном положении. В министерстве предложили ввести ответственность за нарушение неприкосновенности личной и интимной жизни граждан.На сегодняшний день охранные ордера выданы примерно 36 тысячам женщин, пострадавших от насилия в Узбекистане. Однако существующие 29 центров реабилитации и адаптации не справляются с таким количеством жертв. Необходимо увеличивать количество центров и привлекать к их созданию частных предпринимателей, считают в министерстве. В таком случае бизнесмены могут получить налоговые льготы или субсидии.Кроме того, как отметили эксперты, в Узбекистане стало обычным явлением, когда в адрес женщин выкрикивают оскорбительные слова и комментарии, громко описывают их телосложение и делают двусмысленные комплименты. Такое поведение неприемлемо, оно наносит психологический вред женщинам. Юристы предложили запретить оскорбления в адрес женщин и установить меры административной ответственности за такое поведение.Читайте также: В Узбекистане пройдет саммит женщин-парламентариев
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акция, насилие, видеоролик
Молодые узбекистанцы сняли ролик против гендерного насилия - видео
18:18 12.12.2021 (обновлено: 18:21 12.12.2021)
Узбекистан принял участие в ежегодной акции ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik.
Студенты Ташкентского государственного юридического университета сняли видеоролик против гендерного насилия. Ролик размещен в Telegram-канале
вуза.
Социальная реклама подготовлена в рамках акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", которая проходит под эгидой ООН ежегодно с 25 ноября по 10 декабря.
Узбекистан принял активное участие в акции. В частности, в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов провели встречу со студентами Ташкентского архитектурно-строительного института. Мероприятие, посвященное акции, провел и Центр реабилитации и адаптации женщин города Ташкента.
"Основная цель этой кампании – формирование у населения негативного отношения к фактам насилия, донесение до сознания людей недопустимости притеснения женщин - говорит директор центра Гульчехра Маткаримова в интервью, опубликованном пресс-службой хокимията города Ташкента.
Для защиты женщин от насилия при Министерстве махалли и семьи создано 29 центров реабилитации и адаптации, действует горячая линия 1146, женщинам, столкнувшимся с притеснением и насилием, выдаются охранные ордера.
Министерство юстиции
республики проанализировало проблемы, связанные с насилием над женщинами, и разработало ряд предложений по совершенствованию законодательства.
В частности, министерство предложило ввести в законодательство понятие "преследование" (stalking) – когда кто-то следит за другим человеком, навязчиво пытается установить контакт, пристает, угрожает, отправляет навязчивые сообщения.
В таких случаях жертва преследования чувствует страх, подавленность, незащищенность. Поэтому министерство предлагает ввести систему выдачи охранных ордеров в случае преследования. Кроме того, министерство предлагает проработать механизм защиты жертвы в случае преследования или насилия на месте работы или учебы.
Специалисты Минюста отметили, что в республике нередки случаи, когда распространяются фотографии и видео женщин без их согласия, что может отразиться на репутации женщин, их семейном и общественном положении. В министерстве предложили ввести ответственность за нарушение неприкосновенности личной и интимной жизни граждан.
На сегодняшний день охранные ордера выданы примерно 36 тысячам женщин, пострадавших от насилия в Узбекистане. Однако существующие 29 центров реабилитации и адаптации не справляются с таким количеством жертв. Необходимо увеличивать количество центров и привлекать к их созданию частных предпринимателей, считают в министерстве. В таком случае бизнесмены могут получить налоговые льготы или субсидии.
Кроме того, как отметили эксперты, в Узбекистане стало обычным явлением, когда в адрес женщин выкрикивают оскорбительные слова и комментарии, громко описывают их телосложение и делают двусмысленные комплименты. Такое поведение неприемлемо, оно наносит психологический вред женщинам. Юристы предложили запретить оскорбления в адрес женщин и установить меры административной ответственности за такое поведение.