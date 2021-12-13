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Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом
Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом
Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью турецкой телерадиокомпании TRT прокомментировал тот факт, что на Западе его не признают легитимным президентом
2021-12-13T16:36+0500
2021-12-13T17:53+0500
в мире
беларусь
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью турецкой телерадиокомпании TRT прокомментировал тот факт, что на Западе его не признают легитимным президентом, передает агентство Sputnik Беларусь."Я и не прошу никого (за рубежом – Sputnik) признавать мою легитимность", – заявил глава государства.Он отметил, что легитимность – будь то в Беларуси или Турции – не нуждается в признании другими государствами."Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент", – сказал Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.И назвал все остальное "делом вкуса": "Нравится им (на Западе – Sputnik) такая позиция, пусть они ее и придерживаются", – резюмировал он.Выборы в БеларусиПрезидентские выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Сразу после них в республике начались протесты несогласных с результатами.Для пресечения акций протеста в Минске и регионах силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции, тем временем, покинули страну.В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Оппозиция называет лидером республики Светлану Тихановскую.В свою очередь, белорусские власти считают, что протестные акции в стране координировались из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Он заявлял, что беспорядки устраивают США, а европейцы им "подыгрывают".Читайте также:Видео: радостные новости в лагере беженцев
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беларусь, александр лукашенко

Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом

16:36 13.12.2021 (обновлено: 17:53 13.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью турецкой телерадиокомпании TRT прокомментировал тот факт, что на Западе его не признают легитимным президентом, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Я и не прошу никого (за рубежом – Sputnik) признавать мою легитимность", – заявил глава государства.
Он отметил, что легитимность – будь то в Беларуси или Турции – не нуждается в признании другими государствами.
"Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент", – сказал Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.
И назвал все остальное "делом вкуса": "Нравится им (на Западе – Sputnik) такая позиция, пусть они ее и придерживаются", – резюмировал он.

Выборы в Беларуси

Президентские выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Сразу после них в республике начались протесты несогласных с результатами.
Для пресечения акций протеста в Минске и регионах силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции, тем временем, покинули страну.
В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Оппозиция называет лидером республики Светлану Тихановскую.
В свою очередь, белорусские власти считают, что протестные акции в стране координировались из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Он заявлял, что беспорядки устраивают США, а европейцы им "подыгрывают".

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