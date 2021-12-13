https://uz.sputniknews.ru/20211213/delo-vkusa-lukashenko-vyskazalsya-o-nepriznanii-ego-zapadom-21771556.html

Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом

Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью турецкой телерадиокомпании TRT прокомментировал тот факт, что на Западе его не признают легитимным президентом

2021-12-13T16:36+0500

2021-12-13T16:36+0500

2021-12-13T17:53+0500

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беларусь

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью турецкой телерадиокомпании TRT прокомментировал тот факт, что на Западе его не признают легитимным президентом, передает агентство Sputnik Беларусь."Я и не прошу никого (за рубежом – Sputnik) признавать мою легитимность", – заявил глава государства.Он отметил, что легитимность – будь то в Беларуси или Турции – не нуждается в признании другими государствами."Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня легитимный президент", – сказал Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.И назвал все остальное "делом вкуса": "Нравится им (на Западе – Sputnik) такая позиция, пусть они ее и придерживаются", – резюмировал он.Выборы в БеларусиПрезидентские выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Сразу после них в республике начались протесты несогласных с результатами.Для пресечения акций протеста в Минске и регионах силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции, тем временем, покинули страну.В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Оппозиция называет лидером республики Светлану Тихановскую.В свою очередь, белорусские власти считают, что протестные акции в стране координировались из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Он заявлял, что беспорядки устраивают США, а европейцы им "подыгрывают".Читайте также:Видео: радостные новости в лагере беженцев

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беларусь, александр лукашенко