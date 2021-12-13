https://uz.sputniknews.ru/20211213/kak-evraziyskaya-integratsiya-pomojet-demografii-uzbekistana---video-21774412.html

Как евразийская интеграция поможет демографии Узбекистана - видео

Как евразийская интеграция поможет демографии Узбекистана - видео

В Ташкенте проходит "Школа по Центральной Азии–2021", на которой молодежь региона обсудит будущее региона и интеграцию с Россией.

2021-12-13T19:06+0500

2021-12-13T19:06+0500

2021-12-13T19:06+0500

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узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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Как восточный менталитет влияет на коммуникации с представителями западной культуры и в каком направлении будут развиваться отношения региона с Россией? Эти и другие вопросы в Ташкенте прозвучат с 13 по 17 декабря в ходе Школы по Центральной Азии – 2021. Так называется ежегодная молодежная образовательная программа Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Однако приоритетной темой станет вопрос безопасности, связанный с изменением ситуации в Афганистане. Об этом рассказал один из спикеров школы, кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов. В интервью корреспонденту Sputnik спикер поделился мнением, что советское прошлое дает постсоветским странам мощное противоядие против религиозного экстремизма. Механизмы, которые сегодня используются в регионе, в том числе сотрудничество в рамках ОДКБ, надежны и полностью выполняют свой функционал. Однако про безопасность региона нужно помнить всегда и работать над профилактикой возможных правонарушений, в том числе с группами риска в молодежной среде. Также эксперт сообщил, что участники школы обсудят сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС, которое может повлиять на демографию республики. "Увеличение населения, с одной стороны, хорошо. С другой - падает качество жизни, - говорит Кубат Рахимов. – Важно, как будет развиваться экономика: то ли это будет экономика выживания, то ли благодаря интеграционным связям (люди – Sputnik) найдут свою нишу". Полное интервью смотрите на YouTube канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео