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https://uz.sputniknews.ru/20211213/na-uzbekistan-nadvigayutsya-zatyajnye-novogodnie-vyxodnye-21774755.html
На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные
На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные
В Узбекистане предложили дать гражданам еще два выходных дня на Новый год.
2021-12-13T19:14+0500
2021-12-13T19:14+0500
общество
узбекистан
выходные
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На новогодние праздники граждане Узбекистана смогут отдохнуть пять дней подряд, сообщает Минтруд.По данным ведомства, разработан проект указа президента о дополнительных выходных днях в связи с официальными праздниками в 2022 году. Это касается 3 и 4 января, то есть понедельника и вторника. В министерстве напомнили, что 10 мая 2021 года Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительном выходном дне 31 декабря. В этом году он выпадает на пятницу.Первый день нового года — нерабочий согласно статье 131 Трудового кодекса Узбекистана, а 2 января выпадает на воскресенье. Таким образом, если президент поддержит предложенную инициативу, граждан Узбекистана ждут затяжные новогодние выходные с 31 декабря по 5 января, то есть — 5 дней.Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео&gt;&gt;
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узбекистан, выходные

На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные

19:14 13.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В Узбекистане предложили дать гражданам еще два выходных дня на Новый год.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На новогодние праздники граждане Узбекистана смогут отдохнуть пять дней подряд, сообщает Минтруд.
По данным ведомства, разработан проект указа президента о дополнительных выходных днях в связи с официальными праздниками в 2022 году. Это касается 3 и 4 января, то есть понедельника и вторника.
В министерстве напомнили, что 10 мая 2021 года Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительном выходном дне 31 декабря. В этом году он выпадает на пятницу.
Первый день нового года — нерабочий согласно статье 131 Трудового кодекса Узбекистана, а 2 января выпадает на воскресенье.
Таким образом, если президент поддержит предложенную инициативу, граждан Узбекистана ждут затяжные новогодние выходные с 31 декабря по 5 января, то есть — 5 дней.
Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео>>
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