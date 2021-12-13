https://uz.sputniknews.ru/20211213/na-uzbekistan-nadvigayutsya-zatyajnye-novogodnie-vyxodnye-21774755.html

На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные

На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные

В Узбекистане предложили дать гражданам еще два выходных дня на Новый год.

2021-12-13T19:14+0500

2021-12-13T19:14+0500

2021-12-13T19:14+0500

общество

узбекистан

выходные

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. На новогодние праздники граждане Узбекистана смогут отдохнуть пять дней подряд, сообщает Минтруд.По данным ведомства, разработан проект указа президента о дополнительных выходных днях в связи с официальными праздниками в 2022 году. Это касается 3 и 4 января, то есть понедельника и вторника. В министерстве напомнили, что 10 мая 2021 года Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительном выходном дне 31 декабря. В этом году он выпадает на пятницу.Первый день нового года — нерабочий согласно статье 131 Трудового кодекса Узбекистана, а 2 января выпадает на воскресенье. Таким образом, если президент поддержит предложенную инициативу, граждан Узбекистана ждут затяжные новогодние выходные с 31 декабря по 5 января, то есть — 5 дней.Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео>>

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