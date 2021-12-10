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Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео
Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео
Новый год уже совсем близко. Пора наряжать елку и готовить подарки. Главная красавица страны уже готова.
2021-12-10T12:09+0500
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общество
узбекистан
новый год
елка
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Новый год уже совсем близко. Пора наряжать елку и готовить подарки.Власти уже сообщили, куда поставят главную и самую высокую новогоднюю красавицу страны — в парке "Новый Узбекистан" Кибрайского района.Об этом сообщили в столичном хокимияте.Для посетителей парка организуют ледовый каток, развлекательные программы и торговые ярмарки.Между тем уже стало известно, как узбекистанцы встретят приближающиеся новогодние праздники.Читайте также: Фото: как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки &gt;&gt;Главное, чтобы в сердце была доброта: интервью с Дедом Морозом &gt;&gt;Как наряжают рождественские ели в разных странах — фото &gt;&gt;
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узбекистан, новый год, елка

Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео

12:09 10.12.2021 (обновлено: 13:30 10.12.2021)
© Pixabay Новогодняя игрушка
Новогодняя игрушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Pixabay
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В прошлом году главная елка Ташкента располагалась на улице Истиклол около Национальной библиотеки Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Новый год уже совсем близко. Пора наряжать елку и готовить подарки.
Власти уже сообщили, куда поставят главную и самую высокую новогоднюю красавицу страны — в парке "Новый Узбекистан" Кибрайского района.
Об этом сообщили в столичном хокимияте.
Для посетителей парка организуют ледовый каток, развлекательные программы и торговые ярмарки.
Между тем уже стало известно, как узбекистанцы встретят приближающиеся новогодние праздники.
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