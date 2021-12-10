https://uz.sputniknews.ru/20211210/kuda-postavyat-samuyu-vysokuyu-novogodnyuyu-yolku-uzbekistana--video-21738113.html

Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео

Где поставят самую высокую новогоднюю ёлку Узбекистана — видео

Новый год уже совсем близко. Пора наряжать елку и готовить подарки. Главная красавица страны уже готова.

2021-12-10T12:09+0500

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общество

узбекистан

новый год

елка

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Новый год уже совсем близко. Пора наряжать елку и готовить подарки.Власти уже сообщили, куда поставят главную и самую высокую новогоднюю красавицу страны — в парке "Новый Узбекистан" Кибрайского района.Об этом сообщили в столичном хокимияте.Для посетителей парка организуют ледовый каток, развлекательные программы и торговые ярмарки.Между тем уже стало известно, как узбекистанцы встретят приближающиеся новогодние праздники.Читайте также: Фото: как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки >>Главное, чтобы в сердце была доброта: интервью с Дедом Морозом >>Как наряжают рождественские ели в разных странах — фото >>

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узбекистан, новый год, елка