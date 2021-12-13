https://uz.sputniknews.ru/20211213/otkuda-v-rossiyu-priezjali-na-rabotu-v-2021-godu-21773027.html

Откуда в Россию приезжали на работу в 2021 году

Откуда в Россию приезжали на работу в 2021 году

МВД опубликовало статистику по количеству трудовых мигрантов, туристов и студентов

2021-12-13T17:37+0500

2021-12-13T17:37+0500

2021-12-13T17:37+0500

миграция

мвд

трудовая миграция

статистика

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Министерство внутренних дел России опубликовало статистику по гражданам других государств, приехавших в Россию с января по сентябрь 2021 года, сообщает RT.По данным МВД, больше всего иностранцев приехали в Россию на работу из Узбекистана (3 054 180 человек). На втором месте Таджикистан (1 597 481 человек), на третьем – Кыргызстан (623 465 человек), затем Армения (298 801 человек) и Азербайджан (185 752 человека).Узбекистан также лидирует по количеству человек, приехавших на обучение: 59 233 человека. Таджикистан также на втором месте - 58 964 человека, следующие строчки рейтинга заняли Казахстан 55 036 человек, Туркменистан 34 955 человек и Египет 32 473 человека.С деловой целью в Российскую Федерацию въехало больше всего граждан Китая - 11 235. Узбекистан оказался на второй строчке рейтинга - 10 389 человек. За ним следуют Германия (10 320 человек), Беларусь (10 167 человек) и Казахстан (9889 человек).По количеству туристов лидируют Беларусь (30 526 человек), Германия (16 369 человек), Украина (15 293 человека), ОАЭ (12 414 человек) и Казахстана (11 192 человека).Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства внутренних дел, у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев.Напомним, в начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Проект хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана привлекает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Читайте также: Откажется ли Россия от мигрантов?

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мвд, трудовая миграция, статистика