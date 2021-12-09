https://uz.sputniknews.ru/20211209/otkajetsya-li-rossiya-ot-migrantov-v-2022-godu-21724963.html

Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году

Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году

Где больше всего ощущается дефицит рабочей силы и что станет с экономикой России, если отказаться от мигрантов — ответы в обзоре.

2021-12-09T16:09+0500

2021-12-09T16:09+0500

2021-12-09T16:40+0500

трудовые мигранты

россия

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Москвы все чаще говорят о намерении полностью отказаться от мигрантов на стройках. К этому подтолкнули проблемы, связанные с дефицитом рабочей силы. Они, в свою очередь, возникли из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.Однако так ли это и сможет ли Россия отказаться от мигрантов в 2022 году? На этот вопрос ответил президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов.Прежде всего, он отметил, что количество мигрантов уже восстановилось и достигло допандемийного уровня.Нехватка рабочих-мигрантов острее всего ощущается в курьерской сфере и на стройках. По всей России сейчас запущено множество инфраструктурных проектов, в которых требуется рабочая сила. Отсюда возник дефицит. Опрос: как в России относятся к мигрантам >>Покрыть дефицит быстро невозможно, поэтому он пока сохранится, считает Коженов. Глава организации оценил, откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году.Мигранты чаще всего выбирают те сферы труда, где есть сдельная оплата труда и есть возможность заработать больше: это либо стройка, либо отрасль услуг. Например, такси."У людей, которые приезжают к нам, очень высокая трудоспособность, выносливость. Мало, кто из них выбирает те виды работы с графиком 8 часов в день. В основном, все работают 12 часов, но и при этом хорошо зарабатывают", — добавил Коженов.Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках — мнение эксперта >>По его мнению, сегодня экономика России не может обойтись без мигрантов. По официальным данным, сейчас иностранцы составляют 10% трудового населения страны — это огромная цифра.Многие сферы попросту рухнут, если убрать из них мигрантов, считает Коженов.Ранее в Агентстве по внешней миграции Узбекистана сообщили, что с начала 2021 года в рамках организованного набора на работу в Россию уехали более 84,5 тысячи соотечественников.В правительстве между тем уже утвердили квоту на выдачу разрешений на работу в 2022 году для иностранцев — 124 007.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России >>В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.

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трудовые мигранты