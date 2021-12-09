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https://uz.sputniknews.ru/20211209/otkajetsya-li-rossiya-ot-migrantov-v-2022-godu-21724963.html
Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году
Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году
Где больше всего ощущается дефицит рабочей силы и что станет с экономикой России, если отказаться от мигрантов — ответы в обзоре.
2021-12-09T16:09+0500
2021-12-09T16:40+0500
трудовые мигранты
россия
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Москвы все чаще говорят о намерении полностью отказаться от мигрантов на стройках. К этому подтолкнули проблемы, связанные с дефицитом рабочей силы. Они, в свою очередь, возникли из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.Однако так ли это и сможет ли Россия отказаться от мигрантов в 2022 году? На этот вопрос ответил президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов.Прежде всего, он отметил, что количество мигрантов уже восстановилось и достигло допандемийного уровня.Нехватка рабочих-мигрантов острее всего ощущается в курьерской сфере и на стройках. По всей России сейчас запущено множество инфраструктурных проектов, в которых требуется рабочая сила. Отсюда возник дефицит. Опрос: как в России относятся к мигрантам &gt;&gt;Покрыть дефицит быстро невозможно, поэтому он пока сохранится, считает Коженов. Глава организации оценил, откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году.Мигранты чаще всего выбирают те сферы труда, где есть сдельная оплата труда и есть возможность заработать больше: это либо стройка, либо отрасль услуг. Например, такси."У людей, которые приезжают к нам, очень высокая трудоспособность, выносливость. Мало, кто из них выбирает те виды работы с графиком 8 часов в день. В основном, все работают 12 часов, но и при этом хорошо зарабатывают", — добавил Коженов.Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках — мнение эксперта &gt;&gt;По его мнению, сегодня экономика России не может обойтись без мигрантов. По официальным данным, сейчас иностранцы составляют 10% трудового населения страны — это огромная цифра.Многие сферы попросту рухнут, если убрать из них мигрантов, считает Коженов.Ранее в Агентстве по внешней миграции Узбекистана сообщили, что с начала 2021 года в рамках организованного набора на работу в Россию уехали более 84,5 тысячи соотечественников.В правительстве между тем уже утвердили квоту на выдачу разрешений на работу в 2022 году для иностранцев — 124 007.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России &gt;&gt;В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
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трудовые мигранты

Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году

16:09 09.12.2021 (обновлено: 16:40 09.12.2021)
© Pexels / Vitaly VlasovСобор Василия Блаженного
Собор Василия Блаженного - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Pexels / Vitaly Vlasov
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Где больше всего ощущается дефицит рабочей силы и что станет с экономикой России, если отказаться от мигрантов — ответы в обзоре.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Власти Москвы все чаще говорят о намерении полностью отказаться от мигрантов на стройках. К этому подтолкнули проблемы, связанные с дефицитом рабочей силы. Они, в свою очередь, возникли из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.
Однако так ли это и сможет ли Россия отказаться от мигрантов в 2022 году? На этот вопрос ответил президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов.
Прежде всего, он отметил, что количество мигрантов уже восстановилось и достигло допандемийного уровня.
"За счет того, что у нас огромное количество мигрантов забрала на себя реновация и очень выросшие за пандемию курьерские службы, показатель, который у нас был на конец 2019 года, сейчас примерно такое же. Но дефицит все равно сохраняется", — заявил Коженов.
Нехватка рабочих-мигрантов острее всего ощущается в курьерской сфере и на стройках. По всей России сейчас запущено множество инфраструктурных проектов, в которых требуется рабочая сила. Отсюда возник дефицит.
Опрос: как в России относятся к мигрантам >>
Покрыть дефицит быстро невозможно, поэтому он пока сохранится, считает Коженов.
Глава организации оценил, откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году.
"В краткосрочной перспективе, если сейчас взять и вынуть большое количество мигрантов из какой-то сферы, то эта отрасль будет испытывать серьезнейший кризис", — подчеркнул Коженов.
Мигранты чаще всего выбирают те сферы труда, где есть сдельная оплата труда и есть возможность заработать больше: это либо стройка, либо отрасль услуг. Например, такси.
"У людей, которые приезжают к нам, очень высокая трудоспособность, выносливость. Мало, кто из них выбирает те виды работы с графиком 8 часов в день. В основном, все работают 12 часов, но и при этом хорошо зарабатывают", — добавил Коженов.
Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках — мнение эксперта >>
По его мнению, сегодня экономика России не может обойтись без мигрантов. По официальным данным, сейчас иностранцы составляют 10% трудового населения страны — это огромная цифра.
Многие сферы попросту рухнут, если убрать из них мигрантов, считает Коженов.
"На данный момент, все эти миллионы людей честно все работают, все трудоустроены. Значит, их труд приносит свой результат, пользу обществу. И, думаю, просто так убрать их из экономики не получится", — заключил глава Федерации мигрантов.
Ранее в Агентстве по внешней миграции Узбекистана сообщили, что с начала 2021 года в рамках организованного набора на работу в Россию уехали более 84,5 тысячи соотечественников.
В правительстве между тем уже утвердили квоту на выдачу разрешений на работу в 2022 году для иностранцев — 124 007.

Пилотный набор узбекских строителей

В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России >>
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
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