https://uz.sputniknews.ru/20211213/pervyy-vuz-v-uzbekistane-poluchil-mejdunarodnuyu-akkreditatsiyu-wfme---chto-eto-znachit-21769270.html

Первый вуз в Узбекистане получил международную аккредитацию WFME - что это значит

Первый вуз в Узбекистане получил международную аккредитацию WFME - что это значит

Полученная международная аккредитация обозначает признание диплома выпускников Ташкентского государственного стоматологического института во всех странах.

2021-12-13T13:13+0500

2021-12-13T13:13+0500

2021-12-13T13:18+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ташкентский государственный стоматологический институт первым среди вузов Узбекистане получил международную аккредитацию WFME. Такое решение было принято в рамках IV Международного конгресса стоматологов и VIII Конгресса стоматологов Узбекистана, сообщает пресс-служба учебного учреждения.Что означает новый статус?Полученная международная аккредитация обозначает признание диплома выпускников Ташкентского государственного стоматологического института во всех странах.Теперь возможности вуза в области международного образования расширены. Образовательные программы признаны мировым сообществом, начнет развиваться сотрудничество с зарубежными университетами, будет обеспечена открытость и прозрачность образовательного процесса. Соответственно, повысится компетентность выпускников.Ташкентский государственный стоматологический институт сотрудничает более чем с сотней зарубежных университетов и исследовательских центров двадцами развитых стран. Вуз имеет сертификат международного менеджмента качества ISO 9001: 20.15, он первым среди высших учебных заведений республики открыл свой филиал в стране Европейского Союза - в Испании, совместно с Финским университетом JAMK основал научно-практический журнал "Медицина и инновации".В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов >>Республика уделяет активное внимание образовательной сфере. В последние несколько лет было открыто четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте – находится в завершающей стадии.В мае 2019 года Узбекистан и Россия приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.

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