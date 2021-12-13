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https://uz.sputniknews.ru/20211213/pervyy-vuz-v-uzbekistane-poluchil-mejdunarodnuyu-akkreditatsiyu-wfme---chto-eto-znachit-21769270.html
Первый вуз в Узбекистане получил международную аккредитацию WFME - что это значит
Первый вуз в Узбекистане получил международную аккредитацию WFME - что это значит
Полученная международная аккредитация обозначает признание диплома выпускников Ташкентского государственного стоматологического института во всех странах.
2021-12-13T13:13+0500
2021-12-13T13:18+0500
общество
узбекистан
образование
вуз
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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ташкентский государственный стоматологический институт первым среди вузов Узбекистане получил международную аккредитацию WFME. Такое решение было принято в рамках IV Международного конгресса стоматологов и VIII Конгресса стоматологов Узбекистана, сообщает пресс-служба учебного учреждения.Что означает новый статус?Полученная международная аккредитация обозначает признание диплома выпускников Ташкентского государственного стоматологического института во всех странах.Теперь возможности вуза в области международного образования расширены. Образовательные программы признаны мировым сообществом, начнет развиваться сотрудничество с зарубежными университетами, будет обеспечена открытость и прозрачность образовательного процесса. Соответственно, повысится компетентность выпускников.Ташкентский государственный стоматологический институт сотрудничает более чем с сотней зарубежных университетов и исследовательских центров двадцами развитых стран. Вуз имеет сертификат международного менеджмента качества ISO 9001: 20.15, он первым среди высших учебных заведений республики открыл свой филиал в стране Европейского Союза - в Испании, совместно с Финским университетом JAMK основал научно-практический журнал "Медицина и инновации".В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов &gt;&gt;Республика уделяет активное внимание образовательной сфере. В последние несколько лет было открыто четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте – находится в завершающей стадии.В мае 2019 года Узбекистан и Россия приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.
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узбекистан, образование, вуз

Первый вуз в Узбекистане получил международную аккредитацию WFME - что это значит

13:13 13.12.2021 (обновлено: 13:18 13.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Благодаря полученному сертификату образовательные программы вуза признаны и соответствуют международным стандартам качества.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ташкентский государственный стоматологический институт первым среди вузов Узбекистане получил международную аккредитацию WFME. Такое решение было принято в рамках IV Международного конгресса стоматологов и VIII Конгресса стоматологов Узбекистана, сообщает пресс-служба учебного учреждения.

Что означает новый статус?

Полученная международная аккредитация обозначает признание диплома выпускников Ташкентского государственного стоматологического института во всех странах.
Что такое международная аккредитация WFME

Международную аккредитацию Ташкентского государственного стоматологического института, проводило независимое зарубежное агентство, входящее в Европейскую ассоциацию по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и Европейский регистр агентств по обеспечению качества (EQAR).

Сертификат констатирует и признает соответствие образовательных программ вузов Узбекистана международным стандартам качества.

Теперь возможности вуза в области международного образования расширены. Образовательные программы признаны мировым сообществом, начнет развиваться сотрудничество с зарубежными университетами, будет обеспечена открытость и прозрачность образовательного процесса. Соответственно, повысится компетентность выпускников.
Ташкентский государственный стоматологический институт сотрудничает более чем с сотней зарубежных университетов и исследовательских центров двадцами развитых стран. Вуз имеет сертификат международного менеджмента качества ISO 9001: 20.15, он первым среди высших учебных заведений республики открыл свой филиал в стране Европейского Союза - в Испании, совместно с Финским университетом JAMK основал научно-практический журнал "Медицина и инновации".
В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов >>
Республика уделяет активное внимание образовательной сфере. В последние несколько лет было открыто четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте – находится в завершающей стадии.
В мае 2019 года Узбекистан и Россия приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.
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