https://uz.sputniknews.ru/20211213/uzbekistan-nakroet-tuman-pogoda-na-14-dekabrya-21769593.html

Узбекистан накроет туман: погода на 14 декабря

Узбекистан накроет туман: погода на 14 декабря

Температура воздуха на всей территории республики по ночам опустится до отрицательных отметок.

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2021-12-13T13:33+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. По данным Узгидромета, во вторник на всей территории республики возможен туман, местами дождь и снег.Холоднее всего будет в Каракалпакстане, Хорезмской области. Здесь ождается переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до -12 градусов, днем от 0 до +5.В горных районах страны возможны осадки и туман, температура ночью до -10, днем до 5 градусов мороза.В Бухарской и Навоийской областях ночью и утром возможен небольшой снег, местами – туман. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, днем будет так же от 0 до +5.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях также ожидаются осадки – дождь и снег, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до -6, днем поднимется до +5.Чуть теплее в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Здесь также ожидается переменная облачность, дождь, переходящий в снег, туман, температура воздуха ночью до -5, днем до +7.Теплее всего будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Здесь также местами ожидаются дождь и снег, туман. Столбик термометра ночью опустится до 3 градусов мороза, днем – до 5 градусов тепла.В столице ожидается переменная облачность, временами снег, температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.Читайте также: Прогноз погоды на неделю

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