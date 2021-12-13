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https://uz.sputniknews.ru/20211213/v-tashkente-arestovali-pravooxraniteley-obvinivshix-dvux-jenschin-v-prostitutsii-21777407.html
В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции
В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции
Правоохранители заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, обвинили их в проституции и увезли в опорный пункт.
2021-12-13T21:44+0500
2021-12-13T21:44+0500
происшествия
ташкент
проституция
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Два сотрудника ОВД Чиланзарского района узбекской столицы заключены под стражу за превышение должностных полномочий, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Отмечается, что 9 августа правоохранители заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, необоснованно обвинили их в проституции и доставили в опорный пункт.При этом подчеркнуто, что представители власти превысили свои полномочия и нарушили права женщин.В опорном пункте одна из женщин, оскорбленная обвинениями, начала швырять в милиционера вентилятор и компьютерную технику. Видео скандала появилось накануне в Сети.Как говорится в сообщении генпрокуратуры, по данному факту проведена служебная проверка. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий), а также по другим статьям Уголовного кодекса.Сейчас они находятся под стражей, ведется следствие.В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании&gt;&gt;
ташкент
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ташкент, проституция

В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции

21:44 13.12.2021
© AP Photo / Anvar IlyasovУзбекские милиционеры возле дома
Узбекские милиционеры возле дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Anvar Ilyasov
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Сотрудники ОВД заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, обвинили их в проституции и доставили в опорный пункт.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Два сотрудника ОВД Чиланзарского района узбекской столицы заключены под стражу за превышение должностных полномочий, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Отмечается, что 9 августа правоохранители заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, необоснованно обвинили их в проституции и доставили в опорный пункт.
При этом подчеркнуто, что представители власти превысили свои полномочия и нарушили права женщин.
В опорном пункте одна из женщин, оскорбленная обвинениями, начала швырять в милиционера вентилятор и компьютерную технику. Видео скандала появилось накануне в Сети.
Как говорится в сообщении генпрокуратуры, по данному факту проведена служебная проверка.
В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий), а также по другим статьям Уголовного кодекса.
Сейчас они находятся под стражей, ведется следствие.
В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании>>
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