https://uz.sputniknews.ru/20211213/v-tashkente-arestovali-pravooxraniteley-obvinivshix-dvux-jenschin-v-prostitutsii-21777407.html

В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции

В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции

Правоохранители заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, обвинили их в проституции и увезли в опорный пункт.

2021-12-13T21:44+0500

2021-12-13T21:44+0500

2021-12-13T21:44+0500

происшествия

ташкент

проституция

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Два сотрудника ОВД Чиланзарского района узбекской столицы заключены под стражу за превышение должностных полномочий, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Отмечается, что 9 августа правоохранители заявились по месту жительства двух женщин в Ташкенте, необоснованно обвинили их в проституции и доставили в опорный пункт.При этом подчеркнуто, что представители власти превысили свои полномочия и нарушили права женщин.В опорном пункте одна из женщин, оскорбленная обвинениями, начала швырять в милиционера вентилятор и компьютерную технику. Видео скандала появилось накануне в Сети.Как говорится в сообщении генпрокуратуры, по данному факту проведена служебная проверка. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий), а также по другим статьям Уголовного кодекса.Сейчас они находятся под стражей, ведется следствие.В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании>>

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ташкент, проституция