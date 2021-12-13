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В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
Число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS), считают власти.
2021-12-13T19:35+0500
2021-12-13T19:35+0500
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штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2, передает РИА Новости.Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Читайте также:В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии COVID-19 — видео
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великобритания, здоровье, великобритания, пандемия, штамм-омикрон

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"

19:35 13.12.2021
© Pexels / CottonbroСтоп коронавирус
Стоп коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Pexels / Cottonbro
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Число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS), считают власти.
ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном", — цитирует его телеканал Sky News.
Джонсон призвал соотечественников ревакцинироваться от SARS-CoV-2, передает РИА Новости.
Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS).
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
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