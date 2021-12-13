https://uz.sputniknews.ru/20211213/zamministra-energetiki-uzbekistana-rasskazal-o-sovmestnyx-proektax-s-rossiey-21771116.html

Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией

Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией

Международное издание bne IntelliNews опубликовало интервью с заместителем министра энергетики Азимом Ахмедходжаевым, который рассказал о сотрудничестве Узбекистана с российским "Сибуром".

2021-12-13T15:46+0500

2021-12-13T15:46+0500

2021-12-13T15:47+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1009/33/10093340_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_54c1174676e1bd272c7a708dad0dd91f.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Узбекистане наблюдается одновременный рост и экономики, и населения, поэтому республике необходимо больше электроэнергии. Об этом международному изданию bne IntelliNews рассказал первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедходжаев.По данным Министерства энергетики Узбекистана, за последние четыре года инвестиции в энергетическую инфраструктуру республики выросли. Из них инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру составили 75% от общего объема инвестиций, что в 2,5 раза больше инвестиций за предыдущие 26 лет. Как рассказал Азим Ахмедходжаев, на данный момент Узбекистан ведет переговоры с российской нефтехимической компанией "Сибур". Тема обсуждений – создание совместного предприятия.Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии >>К слову, в 2020 году "Сибур", "Газпромнефть" и "Узбекнефтегаз" заключили соглашения о сотрудничестве в области потенциальной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане. Также в сотрудничестве с Россией республика построит атомную электростанцию в Джизакской области, отмечается в статье bne IntelliNews."Российский ядерный экспорт быстро растет, и в результате появилось несколько новых атомных электростанций в других странах с формирующимся рынком, таких как Беларусь и Турция", отмечается в материале.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сотрудничество, энергетика