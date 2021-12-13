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https://uz.sputniknews.ru/20211213/zamministra-energetiki-uzbekistana-rasskazal-o-sovmestnyx-proektax-s-rossiey-21771116.html
Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией
Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией
Международное издание bne IntelliNews опубликовало интервью с заместителем министра энергетики Азимом Ахмедходжаевым, который рассказал о сотрудничестве Узбекистана с российским "Сибуром".
2021-12-13T15:46+0500
2021-12-13T15:47+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
энергетика
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Узбекистане наблюдается одновременный рост и экономики, и населения, поэтому республике необходимо больше электроэнергии. Об этом международному изданию bne IntelliNews рассказал первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедходжаев.По данным Министерства энергетики Узбекистана, за последние четыре года инвестиции в энергетическую инфраструктуру республики выросли. Из них инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру составили 75% от общего объема инвестиций, что в 2,5 раза больше инвестиций за предыдущие 26 лет. Как рассказал Азим Ахмедходжаев, на данный момент Узбекистан ведет переговоры с российской нефтехимической компанией "Сибур". Тема обсуждений – создание совместного предприятия.Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии &gt;&gt;К слову, в 2020 году "Сибур", "Газпромнефть" и "Узбекнефтегаз" заключили соглашения о сотрудничестве в области потенциальной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане. Также в сотрудничестве с Россией республика построит атомную электростанцию в Джизакской области, отмечается в статье bne IntelliNews."Российский ядерный экспорт быстро растет, и в результате появилось несколько новых атомных электростанций в других странах с формирующимся рынком, таких как Беларусь и Турция", отмечается в материале.
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узбекистан, сотрудничество, энергетика

Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией

15:46 13.12.2021 (обновлено: 15:47 13.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке углеводородного сырья
Предприятие по переработке углеводородного сырья - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Международное издание bne IntelliNews опубликовало интервью с заместителем министра энергетики Азимом Ахмедходжаевым, который рассказал о сотрудничестве Узбекистана с российским "Сибуром".
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Узбекистане наблюдается одновременный рост и экономики, и населения, поэтому республике необходимо больше электроэнергии. Об этом международному изданию bne IntelliNews рассказал первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедходжаев.
Сейчас ситуация очень динамичная. Наблюдается быстрый экономический рост, и энергетический сектор не сможет удовлетворить все потребности. Сегодня у нас есть 15 ГВт мощности, и мы планируем увеличить ее до 30 ГВт к 2030 году, из которых 25% придется на возобновляемые источники энергии.
Азим Ахмедходжаев - Sputnik Узбекистан
Азим Ахмедходжаев
Первый заместитель министра энергетики Узбекистана
По данным Министерства энергетики Узбекистана, за последние четыре года инвестиции в энергетическую инфраструктуру республики выросли. Из них инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру составили 75% от общего объема инвестиций, что в 2,5 раза больше инвестиций за предыдущие 26 лет.
Как рассказал Азим Ахмедходжаев, на данный момент Узбекистан ведет переговоры с российской нефтехимической компанией "Сибур". Тема обсуждений – создание совместного предприятия.
Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии >>
К слову, в 2020 году "Сибур", "Газпромнефть" и "Узбекнефтегаз" заключили соглашения о сотрудничестве в области потенциальной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане.
Также в сотрудничестве с Россией республика построит атомную электростанцию в Джизакской области, отмечается в статье bne IntelliNews.
"Российский ядерный экспорт быстро растет, и в результате появилось несколько новых атомных электростанций в других странах с формирующимся рынком, таких как Беларусь и Турция", отмечается в материале.
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