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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20211214/kabminu-peredan-fond-razvitiya-kultury-i-iskusstva--21782818.html
Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
Основные задачи Фонда останутся прежними. Организация посодействует развитию сферы культуры и искусства.
2021-12-14T12:14+0500
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культура
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкульте передан Кабинету министров Узбекистана с сохранением штата и действующего порядка финансирования. Об этом стало известно из постановления президента "О дальнейшем совершенствовании системы поддержки развития культуры и искусства".Отмечается, что Фонд включен в состав Секретариата по вопросам туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций Кабмина.Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители &gt;&gt; Основные задачи Фонда останутся прежними. Организация посодействует развитию сферы культуры и искусства. В частности, ее действия будут направлены на поддержку деятелей культуры и мероприятия в области изобразительного искусства, литературы, театра, музыки и хореографии.Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане &gt;&gt;Источником финансирования Фонда являются средства, выделяемые из республиканского бюджета на основании актов Кабмина, а также доходы, полученные в ходе благотворительных пожертвований и меценатства.
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министерство культуры узбекистана

Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства

12:14 14.12.2021 (обновлено: 12:30 14.12.2021)
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
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Фонд включен в состав Секретариата по вопросам туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций Кабинета министров.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкульте передан Кабинету министров Узбекистана с сохранением штата и действующего порядка финансирования. Об этом стало известно из постановления президента "О дальнейшем совершенствовании системы поддержки развития культуры и искусства".
Отмечается, что Фонд включен в состав Секретариата по вопросам туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций Кабмина.
Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители >>

Основные задачи Фонда останутся прежними. Организация посодействует развитию сферы культуры и искусства. В частности, ее действия будут направлены на поддержку деятелей культуры и мероприятия в области изобразительного искусства, литературы, театра, музыки и хореографии.
Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане >>
Источником финансирования Фонда являются средства, выделяемые из республиканского бюджета на основании актов Кабмина, а также доходы, полученные в ходе благотворительных пожертвований и меценатства.
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