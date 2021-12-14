https://uz.sputniknews.ru/20211214/kabminu-peredan-fond-razvitiya-kultury-i-iskusstva--21782818.html

Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства

Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства

Основные задачи Фонда останутся прежними. Организация посодействует развитию сферы культуры и искусства.

2021-12-14T12:14+0500

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2021-12-14T12:30+0500

культура

министерство культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкульте передан Кабинету министров Узбекистана с сохранением штата и действующего порядка финансирования. Об этом стало известно из постановления президента "О дальнейшем совершенствовании системы поддержки развития культуры и искусства".Отмечается, что Фонд включен в состав Секретариата по вопросам туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций Кабмина.Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители >> Основные задачи Фонда останутся прежними. Организация посодействует развитию сферы культуры и искусства. В частности, ее действия будут направлены на поддержку деятелей культуры и мероприятия в области изобразительного искусства, литературы, театра, музыки и хореографии.Третьяковка будет проводить проекты в Узбекистане >>Источником финансирования Фонда являются средства, выделяемые из республиканского бюджета на основании актов Кабмина, а также доходы, полученные в ходе благотворительных пожертвований и меценатства.

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министерство культуры узбекистана