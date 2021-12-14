https://uz.sputniknews.ru/20211214/obrazovanie-studenchestvo-byudjetnye-mesta-tri-prichiny-dlya-ucheby-v-rossii-21786229.html

Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России

Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России

Изучать искусственный интеллект, разрабатывать биотехнологии или открыть IT-стартап – это все возможно уже в студенчестве.

2021-12-14T15:31+0500

2021-12-14T15:31+0500

2021-12-14T15:31+0500

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) приглашает абитуриентов из Узбекистана на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году. Прием документов стартует 1 июня 2022 года, об этом сообщили в пресс-службе вуза.О чем говорят студенты?Сегодня в ТУСУР учатся почти 14 тысяч студентов из 36 стран мира, в том числе 746 человек из Узбекистана. По информации вуза, узбекские студенты выбирают следующие направления подготовки: "Экономика", "Менеджмент", "Информатика и вычислительная техника", "Юриспруденция", "Электроника и наноэлектроника", "Управление в технических системах", "Программная инженерия", "Прикладная информатика", "Бизнес-информатика"."Можно сказать, что в ТУСУР я поступил спонтанно: пошел сдавать экзамены вместе с другом, чтобы его поддержать. В итоге друг поступил, а мне не хватило баллов. Тогда я решил, что не отступлю и начал усиленно готовиться к вступительным испытаниям по русскому языку, математике, физике и информатике. И уже на следующий год я оказался в самом студенческом городе России – в Томске. Сейчас учусь на первом курсе бакалавриата по направлению "Фотоника и оптоинформатика", – рассказал студент ТУСУРа Бек Мирзарахимов (г. Ангрен).По словам первокурсника, учиться в университете непросто, но интересно. Больше всего Мирзарахимову нравится проектировать 3D-фигуры (инженерная графика).В вузе функционируют более 20 клубов культурно-творческой деятельности, 25 объединений студенческого самоуправления, 29 спортивных секций, волонтерские и экологические организации.Кремниевая долина и Space-X по-русскиТУСУР является лидером российского образования по подготовке кадров в электронной, ракетно-космической и IT отраслях. Вуз реализует 31 направление подготовки бакалавриата и специалитета, а также 20 магистерских программ. Кроме того, университет активно поддерживает и развивает технологическое студенческое предпринимательство."В 2004 году на базе университета был открыт первый в России межвузовский студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) "Дружба". Он обеспечивает генерацию наукоемкого высокотехнологического бизнеса в сфере информационных технологий и электроники. За 18 лет из стен университетского инкубатора вышло более 210 успешных малых инновационных предприятий с суммарным годовым оборотом более 70 млрд рублей", – отметили в пресс-службе вуза.Также в университете создан Центр содействия трудоустройства, который помогает и студентам, и выпускникам. Например, вуз организует "Дни карьеры", где проводит встречи учащихся с потенциальными работодателями. По версии популярного сервиса по поиску работы Superjob в 2021 году ТУСУР занял 15 место в рейтинге технических вузов по уровню зарплат. Средняя зарплата выпускника вуза, работающего в IT-сфере, 105 тысяч рублей.Среди стратегических партнеров вуза — АО "АВТОВАЗ", АО "Ижевский радиозавод", АО "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике", АО "ЭлеСи", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Томскнефтехим", Роскомнадзор по Томской области, ЗАО "Центр финансовых технологий", ООО "Новые поисковые технологии", ПАО "Банк ВТБ" и другие.Помимо этого, университет сотрудничает с академическим лицеем компьютерных технологий Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова и Ташкентским университетом информационных технологий.Правила приемаПодать документы в ТУСУР возможно несколькими способами: онлайн на официальном сайте вуза — abiturient.tusur.ru, по почте, лично (или через представителя) в приемной комиссии университета в Томске. Вступительные испытания же, вероятнее всего, для иностранных абитуриентов пройдут дистанционно, рассказала ведущий эксперт по работе с иностранными студентами, координатор программ академической мобильности Мария Афанасьева.Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Помимо этого, иностранные абитуриенты могут выбрать и поступить на любое интересное им направление на платной основе.Пересечь границуВ настоящий момент для иностранных абитуриентов действуют особые правила въезда в Россию из-за COVID-19."Первый шаг — сразу после зачисления связаться с вузом по электронной почте не менее чем за 10 дней и получить инструкции о порядке въезда. Второй — обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР не ранее чем за три дня до прибытия", — добавила Афанасьева.При пересечении границы и заселении в общежитие, как отметила эксперт, абитуриентам нужна медицинская справка на русском и английском языках с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также справка о зачислении в вуз для подтверждения цели приезда. С полной инструкцией о правилах въезда в Россию можно ознакомиться на сайте вуза.Читайте также:Молодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами >>Российский вуз открыл бюджетные места в магистратуру по тюркскому миру >>

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здоровье, стартап, искусственный интеллект, образование, учеба