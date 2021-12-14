Общество
Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России
© Пресс-служба ТУСУРЛекция в ТУСУРе
© Пресс-служба ТУСУР
Изучать искусственный интеллект, разрабатывать биотехнологии для сохранения здоровья людей или открыть IT-стартап под руководством опытных экспертов – это все возможно уже в студенчестве.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) приглашает абитуриентов из Узбекистана на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.
© Пресс-служба ТУСУРГлавный учебный корпус ТУСУРа
Главный учебный корпус ТУСУРа
© Пресс-служба ТУСУР
Прием документов стартует 1 июня 2022 года, об этом сообщили в пресс-службе вуза.
О чем говорят студенты?
Сегодня в ТУСУР учатся почти 14 тысяч студентов из 36 стран мира, в том числе 746 человек из Узбекистана.
По информации вуза, узбекские студенты выбирают следующие направления подготовки: "Экономика", "Менеджмент", "Информатика и вычислительная техника", "Юриспруденция", "Электроника и наноэлектроника", "Управление в технических системах", "Программная инженерия", "Прикладная информатика", "Бизнес-информатика".
"Можно сказать, что в ТУСУР я поступил спонтанно: пошел сдавать экзамены вместе с другом, чтобы его поддержать. В итоге друг поступил, а мне не хватило баллов. Тогда я решил, что не отступлю и начал усиленно готовиться к вступительным испытаниям по русскому языку, математике, физике и информатике. И уже на следующий год я оказался в самом студенческом городе России – в Томске. Сейчас учусь на первом курсе бакалавриата по направлению "Фотоника и оптоинформатика", – рассказал студент ТУСУРа Бек Мирзарахимов (г. Ангрен).
© Пресс-служба ТУСУРБек Мирзарахимов
Бек Мирзарахимов
© Пресс-служба ТУСУР
По словам первокурсника, учиться в университете непросто, но интересно. Больше всего Мирзарахимову нравится проектировать 3D-фигуры (инженерная графика).
"ТУСУР открывает перед студентами много дверей. Например, я еще работаю в пресс-службе вуза – занимаюсь монтажом видео. В будущем хочу создавать анимацию и научиться моушн-дизайну", – поделился первокурсник.
В вузе функционируют более 20 клубов культурно-творческой деятельности, 25 объединений студенческого самоуправления, 29 спортивных секций, волонтерские и экологические организации.
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ТУСУР является лидером российского образования по подготовке кадров в электронной, ракетно-космической и IT отраслях. Вуз реализует 31 направление подготовки бакалавриата и специалитета, а также 20 магистерских программ.
Кроме того, университет активно поддерживает и развивает технологическое студенческое предпринимательство.
© Пресс-служба ТУСУРНаучно-исследовательская деятельность в ТУСУРе
Научно-исследовательская деятельность в ТУСУРе
© Пресс-служба ТУСУР
"В 2004 году на базе университета был открыт первый в России межвузовский студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) "Дружба". Он обеспечивает генерацию наукоемкого высокотехнологического бизнеса в сфере информационных технологий и электроники. За 18 лет из стен университетского инкубатора вышло более 210 успешных малых инновационных предприятий с суммарным годовым оборотом более 70 млрд рублей", – отметили в пресс-службе вуза.
Также в университете создан Центр содействия трудоустройства, который помогает и студентам, и выпускникам. Например, вуз организует "Дни карьеры", где проводит встречи учащихся с потенциальными работодателями. По версии популярного сервиса по поиску работы Superjob в 2021 году ТУСУР занял 15 место в рейтинге технических вузов по уровню зарплат.
Средняя зарплата выпускника вуза, работающего в IT-сфере, 105 тысяч рублей.
© Пресс-служба ТУСУРТУСУР с высоты птичьего полета
ТУСУР с высоты птичьего полета
© Пресс-служба ТУСУР
Среди стратегических партнеров вуза — АО "АВТОВАЗ", АО "Ижевский радиозавод", АО "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике", АО "ЭлеСи", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Томскнефтехим", Роскомнадзор по Томской области, ЗАО "Центр финансовых технологий", ООО "Новые поисковые технологии", ПАО "Банк ВТБ" и другие.
Помимо этого, университет сотрудничает с академическим лицеем компьютерных технологий Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова и Ташкентским университетом информационных технологий.
Правила приема
Подать документы в ТУСУР возможно несколькими способами: онлайн на официальном сайте вуза — abiturient.tusur.ru, по почте, лично (или через представителя) в приемной комиссии университета в Томске.
Вступительные испытания же, вероятнее всего, для иностранных абитуриентов пройдут дистанционно, рассказала ведущий эксперт по работе с иностранными студентами, координатор программ академической мобильности Мария Афанасьева.
"В прошлом году испытания проходили онлайн из-за пандемии коронавируса. Вероятнее всего, в 2022 году возможность их пройти дистанционно останется. Кроме того, во многих странах СНГ работают выездные комиссии, поэтому экзамены можно будет сдать в своем городе. Об этом мы анонсируем в социальных сетях и на сайте вуза", — прокомментировала она.
Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Помимо этого, иностранные абитуриенты могут выбрать и поступить на любое интересное им направление на платной основе.
© Пресс-служба ТУСУРЗимний студенческий досуг
Зимний студенческий досуг
© Пресс-служба ТУСУР
Пересечь границу
В настоящий момент для иностранных абитуриентов действуют особые правила въезда в Россию из-за COVID-19.
"Первый шаг — сразу после зачисления связаться с вузом по электронной почте не менее чем за 10 дней и получить инструкции о порядке въезда. Второй — обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР не ранее чем за три дня до прибытия", — добавила Афанасьева.
При пересечении границы и заселении в общежитие, как отметила эксперт, абитуриентам нужна медицинская справка на русском и английском языках с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также справка о зачислении в вуз для подтверждения цели приезда.
С полной инструкцией о правилах въезда в Россию можно ознакомиться на сайте вуза.
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