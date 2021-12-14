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https://uz.sputniknews.ru/20211214/stalo-izvestno-skolko-mechetey-naschityvaetsya-v-uzbekistane-21779156.html
Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане
Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане
Самые свежие данные о количестве молитвенных домов в республике обнародовали в Управлении мусульман Узбекистана.
2021-12-14T09:35+0500
2021-12-14T09:41+0500
общество
мечеть
соборная мечеть
управление мусульман узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Общее количество мечетей в Узбекистане достигло 2 101, сообщает пресс-служба Управления мусульман. По данным религиозной организации, одна из соборных мечетей открылась недавно в Каракалпакстане. Молитвенный дом носит имя "Юсуф-ота". Новое здание возвели в селе Кенгес Чимбайского района на средства от местных жителей и предпринимателей.Ферганские власти объяснили, зачем снесли старинную мечеть &gt;&gt;Отмечается, что в Каракалпакстане построили 58-ю по счету мечеть. Предыдущая – "Атаджан ходжа" — появилась в декабре на территории сельского схода граждан "Кос Джап" Канлыкульского района.Новая мечеть открылась в Каракалпакстане — фото &gt;&gt;В мае этого года в Тахтакупирском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Абдулкарим Ахун". Молитвенный дом на 120 прихожан расположился в селе Даукара. Назвали мечеть в честь религиозного лидера, ученого и учителя.Читайте также:В Ташкенте начали строить новую мечеть &gt;&gt;
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мечеть, соборная мечеть, управление мусульман узбекистана

Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане

09:35 14.12.2021 (обновлено: 09:41 14.12.2021)
© Управление мусульман УзбекистанаМечеть "Юсуф-ота" в Каракалпакстане
Мечеть Юсуф-ота в Каракалпакстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Управление мусульман Узбекистана
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Одна из соборных мечетей открылась недавно в Каракалпакстане. Молитвенный дом носит имя "Юсуф ота". Новое здание возвели в селе Кенгес Чимбайского района.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Общее количество мечетей в Узбекистане достигло 2 101, сообщает пресс-служба Управления мусульман.
По данным религиозной организации, одна из соборных мечетей открылась недавно в Каракалпакстане. Молитвенный дом носит имя "Юсуф-ота". Новое здание возвели в селе Кенгес Чимбайского района на средства от местных жителей и предпринимателей.
Ферганские власти объяснили, зачем снесли старинную мечеть >>
Отмечается, что в Каракалпакстане построили 58-ю по счету мечеть. Предыдущая – "Атаджан ходжа" — появилась в декабре на территории сельского схода граждан "Кос Джап" Канлыкульского района.
Новая мечеть открылась в Каракалпакстане — фото >>
В мае этого года в Тахтакупирском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Абдулкарим Ахун". Молитвенный дом на 120 прихожан расположился в селе Даукара. Назвали мечеть в честь религиозного лидера, ученого и учителя.
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В Ташкенте начали строить новую мечеть >>
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