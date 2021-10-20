https://uz.sputniknews.ru/20211020/ferganskie-vlasti-obyasnili-zachem-snesli-starinnuyu-mechet-20995523.html
Ферганские власти объяснили зачем снесли старинную мечеть
Ферганские власти объяснили зачем снесли старинную мечеть
По данным областной администрации, здание мечети "Ходжа Порсо" попало под риск обрушения: на его стенах, построенных из глиняного кирпича, образовались... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T20:57+0500
2021-10-20T20:57+0500
2021-10-20T20:57+0500
культура
узбекистан
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маргилан
культурное наследие
хокимият
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Старинную мечеть в Маргилане снесли из-за отсутствия технических возможностей реставрации, заявили в ферганском областном хокимияте, добавив, что на ее месте построят новую.По данным пресс-службы областной администрации, здание мечети "Ходжа Порсо" попало под риск обрушения: на его стенах, построенных из глиняного кирпича, образовались трещины, а фундамент просел.В пресс-службе отметили, администрация мечети сама в 2019 году обратилась в компетентные органы для проведения экспертизы объекта. В ноябре того же года было установлено, что он не отвечает требованиям безопасности.Что касается колонн и расписного потолка, то они будут установлены на входе в новую мечеть, заверили в администрации.О строительстве новой мечети на месте старинной в Маргилане стало известно накануне из социальных сетей. Данная информация вызвала значительный резонанс в обществе. На ситуацию уже отреагировали в Агентстве культурного наследия, где организовали служебную проверку.Там пояснили, что мечеть включена в национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года. А в целях создания благоприятных условий для молящихся, на территории, прилегающей к ней, было запланировано строительство дополнительных зданий.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/v-buxarskoy-oblasti-nashli-mechet-kotoroy-bolee-trex-stoletiy-18722090.html
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узбекистан, ферганская область, маргилан, культурное наследие, хокимият, мечеть
Ферганские власти объяснили зачем снесли старинную мечеть
По данным областной администрации, здание мечети "Ходжа Порсо" попало под риск обрушения: на его стенах, построенных из глиняного кирпича, образовались трещины, а фундамент просел.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Старинную мечеть в Маргилане снесли из-за отсутствия технических возможностей реставрации, заявили в ферганском областном хокимияте, добавив, что на ее месте построят новую.
По данным
пресс-службы областной администрации, здание мечети "Ходжа Порсо" попало под риск обрушения: на его стенах, построенных из глиняного кирпича, образовались трещины, а фундамент просел.
“В связи с отсутствием технической возможности реставрации было принято решение по сносу здания и получено соответствующее разрешение экспертов. Согласно проекту на его месте строится новая мечеть на 1500 мест”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, администрация мечети сама в 2019 году обратилась в компетентные органы для проведения экспертизы объекта. В ноябре того же года было установлено, что он не отвечает требованиям безопасности.
Что касается колонн и расписного потолка, то они будут установлены на входе в новую мечеть, заверили в администрации.
О строительстве новой мечети на месте старинной в Маргилане стало известно накануне из социальных сетей. Данная информация вызвала значительный резонанс в обществе. На ситуацию уже отреагировали
в Агентстве культурного наследия, где организовали служебную проверку.
Там пояснили, что мечеть включена в национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года. А в целях создания благоприятных условий для молящихся, на территории, прилегающей к ней, было запланировано строительство дополнительных зданий.