https://uz.sputniknews.ru/20211214/tragediya-v-surxandare-otkroet-glaza-na-proisxodyaschee--prezident-21794099.html

Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент

Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент

Ответственные структуры должны позаботиться о том, чтобы на территории, за которую они отвечают, была обеспечена система контроля.

2021-12-14T21:58+0500

2021-12-14T21:58+0500

2021-12-14T21:58+0500

общество

взрыв

трагедия

президент

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев впервые высказал свое мнение о недавней трагедии в торговом центре в Сурхандарье, где 7 декабря произошел мощный взрыв из-за утечки газа.По словам президента, это происшествие откроет глаза ответственным структурам. Перед Кабинетом министров поставлена задача в месячный срок провести совещание и по его результатам принять решение.Напомним, в денауской трагедии 7 декабря пострадали девять человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва в торговом центре.

сурхандарьинская область

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взрыв, трагедия, президент, сурхандарьинская область