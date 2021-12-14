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Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент
Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент
Ответственные структуры должны позаботиться о том, чтобы на территории, за которую они отвечают, была обеспечена система контроля.
2021-12-14T21:58+0500
2021-12-14T21:58+0500
общество
взрыв
трагедия
президент
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев впервые высказал свое мнение о недавней трагедии в торговом центре в Сурхандарье, где 7 декабря произошел мощный взрыв из-за утечки газа.По словам президента, это происшествие откроет глаза ответственным структурам. Перед Кабинетом министров поставлена задача в месячный срок провести совещание и по его результатам принять решение.Напомним, в денауской трагедии 7 декабря пострадали девять человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва в торговом центре.
сурхандарьинская область
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взрыв, трагедия, президент, сурхандарьинская область

Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент

21:58 14.12.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по развитию туризма на Айдаркуле
Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию туризма на Айдаркуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ответственные структуры должны позаботиться о том, чтобы на территории, за которую они отвечают, была обеспечена система контроля.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев впервые высказал свое мнение о недавней трагедии в торговом центре в Сурхандарье, где 7 декабря произошел мощный взрыв из-за утечки газа.
По словам президента, это происшествие откроет глаза ответственным структурам.
Каждый хоким, прокурор, руководители управлений внутренних дел, национальной гвардии, по чрезвычайным ситуациям, строительству, промышленной безопасности обязаны установить на своей территории систему контроля за обеспечением пожарной безопасности, соблюдением технических стандартов, недопущением долевого строительства, ведением учета земельных участков.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Перед Кабинетом министров поставлена задача в месячный срок провести совещание и по его результатам принять решение.
Напомним, в денауской трагедии 7 декабря пострадали девять человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва в торговом центре.
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