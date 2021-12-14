https://uz.sputniknews.ru/20211214/voennoslujaschie-proydut-intensivnye-ispytaniya-21778677.html
Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
Премии получат не все. За что именно их выплатят, читайте в обзоре.
2021-12-14T09:26+0500
2021-12-14T09:26+0500
2021-12-14T09:40+0500
общество
военнослужащие
испытания
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент подписал постановление о введении дополнительных мер по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.Эту необходимость диктует региональная и международная повестка, подчеркивается в документе.Интенсивные испытания, как ожидается, позволят поддержать высокую боеготовность армии, усилить выносливость и психологическую устойчивость военных-контрактников к физическим нагрузкам в экстремальных условиях.Тех, кто успешно справится со всеми задачами, наградят знаком отличия "Довюрак жангчи" ("Храбрый воин"). Кроме того, военнослужащих поощрят денежной премией в размере одного оклада по воинскому званию и должности.Интенсивные испытания проводятся ежегодно с 15 по 30 сентября. Они призваны повысить престиж военной службы, сформировать традиции преданности Родине и профессии, а также создать здоровую конкурентную среду.Читайте также:Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни >>Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил >>
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военнослужащие, испытания
Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
09:26 14.12.2021 (обновлено: 09:40 14.12.2021)
Самых талантливых наградят знаком отличия "Довюрак жангчи" ("Храбрый воин") и денежной премией.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Президент подписал постановление
о введении дополнительных мер по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.
Эту необходимость диктует региональная и международная повестка, подчеркивается в документе.
"В нынешних непростых условиях глобализации военные угрозы национальной безопасности, вытекающие из военно-политической ситуации в мире и регионе, требуют от военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана высокой боевой готовности, твердой воли и физического совершенства", — говорится в постановлении.
Интенсивные испытания, как ожидается, позволят поддержать высокую боеготовность армии, усилить выносливость и психологическую устойчивость военных-контрактников к физическим нагрузкам в экстремальных условиях.
Тех, кто успешно справится со всеми задачами, наградят знаком отличия "Довюрак жангчи" ("Храбрый воин"). Кроме того, военнослужащих поощрят денежной премией в размере одного оклада по воинскому званию и должности.
Интенсивные испытания проводятся ежегодно с 15 по 30 сентября. Они призваны повысить престиж военной службы, сформировать традиции преданности Родине и профессии, а также создать здоровую конкурентную среду.