https://uz.sputniknews.ru/20211214/voennoslujaschie-proydut-intensivnye-ispytaniya-21778677.html

Военнослужащие пройдут интенсивные испытания

Военнослужащие пройдут интенсивные испытания

Премии получат не все. За что именно их выплатят, читайте в обзоре.

2021-12-14T09:26+0500

2021-12-14T09:26+0500

2021-12-14T09:40+0500

общество

военнослужащие

испытания

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент подписал постановление о введении дополнительных мер по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.Эту необходимость диктует региональная и международная повестка, подчеркивается в документе.Интенсивные испытания, как ожидается, позволят поддержать высокую боеготовность армии, усилить выносливость и психологическую устойчивость военных-контрактников к физическим нагрузкам в экстремальных условиях.Тех, кто успешно справится со всеми задачами, наградят знаком отличия "Довюрак жангчи" ("Храбрый воин"). Кроме того, военнослужащих поощрят денежной премией в размере одного оклада по воинскому званию и должности.Интенсивные испытания проводятся ежегодно с 15 по 30 сентября. Они призваны повысить престиж военной службы, сформировать традиции преданности Родине и профессии, а также создать здоровую конкурентную среду.Читайте также:Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни >>Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил >>

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военнослужащие, испытания