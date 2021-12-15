https://uz.sputniknews.ru/20211215/kakie-vuzy-uzbekistana-voshli-v-mejdunarodnyy-reyting-luchshix-21807913.html
Какие вузы Узбекистана вошли в международный рейтинг лучших
Какие вузы Узбекистана вошли в международный рейтинг лучших
Первую строчку рейтинга передовых вузов Европы и Центральной Азии с 2014 года традиционно занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
2021-12-15T19:48+0500
2021-12-15T19:48+0500
2021-12-15T20:32+0500
общество
рейтинг
национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии.В список вошли 450 вузов, в том числе четыре образовательных учреждения Узбекистана. Наиболее востребованными в республике агентство признает Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкентский государственный технический университет и Самаркандский государственный университет.Возглавляет рейтинг передовых вузов Европы и Центральной Азии - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Лидерство этот вуз сохраняет с первой публикации результатов регионального рейтинга в 2014 году. Университет получил наивысшее количество баллов по показателям академической и репутации среди работодателей.В топ-10 лучших вузов также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".Нужно отметить, что в общей сложности в рейтинге представлено 134 российских вуза - это почти 30% от общего количества участников. В этом году в гонку по качеству высшего образования вступили еще 16 российских вузов, 14 – улучшили свои позиции по сравнению с позициями прошлогоднего рейтинга, а 27 университетов России сохранили свои позиции на прежнем уровне.Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России >>В последние годы Узбекистан уделяет активное внимание образовательной сфере, в частности, было открыто четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте – находится в завершающей стадии.В мае 2019 года Узбекистан и Россия приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.
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рейтинг, национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека, высшее образование
Какие вузы Узбекистана вошли в международный рейтинг лучших
19:48 15.12.2021 (обновлено: 20:32 15.12.2021)
Первую строчку рейтинга передовых вузов Европы и Центральной Азии с 2014 года традиционно занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии.
В список вошли 450 вузов, в том числе четыре образовательных учреждения Узбекистана. Наиболее востребованными в республике агентство признает Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкентский государственный технический университет и Самаркандский государственный университет.
Возглавляет рейтинг передовых вузов Европы и Центральной Азии - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Лидерство этот вуз сохраняет с первой публикации результатов регионального рейтинга в 2014 году.
Университет получил наивысшее количество баллов по показателям академической и репутации среди работодателей.
В топ-10 лучших вузов также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".
Нужно отметить, что в общей сложности в рейтинге представлено 134 российских вуза - это почти 30% от общего количества участников. В этом году в гонку по качеству высшего образования вступили еще 16 российских вузов, 14 – улучшили свои позиции по сравнению с позициями прошлогоднего рейтинга, а 27 университетов России сохранили свои позиции на прежнем уровне.
В последние годы Узбекистан уделяет активное внимание образовательной сфере, в частности, было открыто
четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте – находится в завершающей стадии.
В мае 2019 года Узбекистан и Россия приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.