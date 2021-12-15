Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-gotovit-spetsialistov-po-radiatsionnoy-bezopasnosti-21802216.html
Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
Узбекистан сотрудничает с Россией и МАГАТЭ в вопросах подготовки специалистов по радиационной безопасности.
2021-12-15T14:53+0500
2021-12-15T14:53+0500
общество
узбекистан
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072515_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_5a82bb894d983798010590209f8b41dd.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан последовательно сотрудничает с МАГАТЭ и Россией в подготовке специалистов по радиационной безопасности.Об этом во вторник на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил заместитель председателя госкомитета промышленной безопасности Ибрагим Тошкентбаев. По его словам, кадровый вопрос - это важнейшая задача, стоящая сегодня перед республикойКроме того, ряд научно-образовательных мероприятий проводятся совместно с МАГАТЭ. Из-за коронавируса большинство из них проходят в онлайн формате. В них уже приняло участие порядка 300 человек.Как Узбекистан готовит кадры для атомной отрасли&gt;&gt;Ташкентбаев отмечает, что особенно тесное сотрудничество в этом направлении налажено с Россией. В частности, в сотрудничестве с Ростехнадзором в 2022-2023 годах планируется направить 8 узбекских специалистов в научно-технический центр ядерной безопасности России, 3 — на Нововоронежскую АЭС и 2 — на Белорусскую АЭС для приобретения опыта и изучения вопросов контроля безопасности.Ранее глава департамента госкомитета промышленной безопасности Сардорбек Якуббеков заявил, что власти Узбекистана намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории страны.Речь об отходах с бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 1990-х годов.Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС&gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072515_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c91f75cd5e8c116992f93c6d06e4cd2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, магатэ

Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности

14:53 15.12.2021
© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Узатом
Подписаться на
Узбекистан сотрудничает с Россией и МАГАТЭ в вопросах подготовки специалистов по радиационной безопасности.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан последовательно сотрудничает с МАГАТЭ и Россией в подготовке специалистов по радиационной безопасности.
Об этом во вторник на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил заместитель председателя госкомитета промышленной безопасности Ибрагим Тошкентбаев. По его словам, кадровый вопрос - это важнейшая задача, стоящая сегодня перед республикой

"В настоящее время три узбекских студента при поддержке Государственного комитета по промышленной безопасности обучаются в Национальном исследовательском ядерном университете в Москве. Предполагается, что впоследствии они будут осуществлять свою деятельность в департаменте”, — сказал Ташкентбаев.

Кроме того, ряд научно-образовательных мероприятий проводятся совместно с МАГАТЭ. Из-за коронавируса большинство из них проходят в онлайн формате. В них уже приняло участие порядка 300 человек.
Как Узбекистан готовит кадры для атомной отрасли>>
Ташкентбаев отмечает, что особенно тесное сотрудничество в этом направлении налажено с Россией. В частности, в сотрудничестве с Ростехнадзором в 2022-2023 годах планируется направить 8 узбекских специалистов в научно-технический центр ядерной безопасности России, 3 — на Нововоронежскую АЭС и 2 — на Белорусскую АЭС для приобретения опыта и изучения вопросов контроля безопасности.
Ранее глава департамента госкомитета промышленной безопасности Сардорбек Якуббеков заявил, что власти Узбекистана намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории страны.
Речь об отходах с бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 1990-х годов.
Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС>>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:29Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
16:28Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
15:40Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?
14:53Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
14:02Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей
13:35Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию
13:31Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19
13:21В аэропорт Шымкента поступило сообщение о бомбе: подтвердилась ли информация — видео
13:10Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта
12:50Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас
12:19Предусмотрена льгота для продавцов рынка "Куйлюк"
11:21Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
11:19В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео
10:45Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
10:28Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
10:11В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест
09:59Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
09:37В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства
09:34Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
09:04Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес