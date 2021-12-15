https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-gotovit-spetsialistov-po-radiatsionnoy-bezopasnosti-21802216.html

Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности

Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности

Узбекистан сотрудничает с Россией и МАГАТЭ в вопросах подготовки специалистов по радиационной безопасности.

2021-12-15T14:53+0500

2021-12-15T14:53+0500

2021-12-15T14:53+0500

общество

узбекистан

магатэ

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан последовательно сотрудничает с МАГАТЭ и Россией в подготовке специалистов по радиационной безопасности.Об этом во вторник на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил заместитель председателя госкомитета промышленной безопасности Ибрагим Тошкентбаев. По его словам, кадровый вопрос - это важнейшая задача, стоящая сегодня перед республикойКроме того, ряд научно-образовательных мероприятий проводятся совместно с МАГАТЭ. Из-за коронавируса большинство из них проходят в онлайн формате. В них уже приняло участие порядка 300 человек.Как Узбекистан готовит кадры для атомной отрасли>>Ташкентбаев отмечает, что особенно тесное сотрудничество в этом направлении налажено с Россией. В частности, в сотрудничестве с Ростехнадзором в 2022-2023 годах планируется направить 8 узбекских специалистов в научно-технический центр ядерной безопасности России, 3 — на Нововоронежскую АЭС и 2 — на Белорусскую АЭС для приобретения опыта и изучения вопросов контроля безопасности.Ранее глава департамента госкомитета промышленной безопасности Сардорбек Якуббеков заявил, что власти Узбекистана намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории страны.Речь об отходах с бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 1990-х годов.Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС>>

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