https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-obezvredit-tonny-radioaktivnyx-otxodov-so-vremen-sssr-21794687.html
Узбекистан "обезвредит" тонны радиоактивных отходов со времен СССР
Узбекистан "обезвредит" тонны радиоактивных отходов со времен СССР
Как власти "экологически оздоровят" самые радиоактивные регионы республики, читайте в материале.
2021-12-15T08:30+0500
2021-12-15T08:30+0500
2021-12-15T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории страны.В октябре Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что предоставил правительству Узбекистана два миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в стране. По данным узбекской стороны, проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 1990-х годов. Комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта осуществила немецкая WISUTEC.В последние годы в Узбекистане вопрос экологии и сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.В республике активно разрабатывают проекты использования альтернативных источников энергии и экологичных домов будущего. Свои решения предлагают также российские специалисты.Так, например, компания "Технониколь" очень заинтересована в развитии узбекского рынка энергоэффективных решений и готова помочь республике в строительстве экологичного жилья. В Узбекистане также ищут пути решения уже существующих проблем. В частности, эксперты разрабатывают проект восстановления экосистемы Аральского моря. Узбекских ученых консультируют в том числе коллеги из России. Читайте также:Российский телеканал снял документальный фильм об Аральском море >>Глава "Узатома" рассказал, где и как будут храниться ядерные отходы от АЭС >>
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узбекистан, ссср, отходы
Узбекистан "обезвредит" тонны радиоактивных отходов со времен СССР
Это будет сделано в целях экологического оздоровления территорий, на которых расположены эти отходы. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории страны.
"Также важен вопрос о 4 миллионах тонн радиоактивных отходов, которые были накоплены в результате деятельности урановых месторождений во время Советского Союза", — заявил глава департамента госкомитета промышленной безопасности Сардорбек Якуббеков
В октябре Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что предоставил правительству Узбекистана два миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в стране.
По данным узбекской стороны, проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 1990-х годов.
Комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта осуществила немецкая WISUTEC.
"В республике принята специальная программа по мониторингу окружающей среды. Результаты мониторинга показывают, что в последние годы в Узбекистане нет регионов, где уровень радиации превышает норму", — добавил Якуббеков.
В последние годы в Узбекистане вопрос экологии и сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.
В республике активно разрабатывают проекты использования альтернативных источников энергии и экологичных домов будущего. Свои решения предлагают также российские специалисты.
Так, например, компания "Технониколь" очень заинтересована в развитии узбекского рынка энергоэффективных решений и готова помочь
республике в строительстве экологичного жилья.
В Узбекистане также ищут пути решения уже существующих проблем. В частности, эксперты разрабатывают проект восстановления экосистемы Аральского моря.
Узбекских ученых консультируют
в том числе коллеги из России.