https://uz.sputniknews.ru/20210901/kak-izmenilsya-uzbekistan-za-30-let-ot-strategii-samodostatochnosti-do-stroitelstva-aes-20323801.html
Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС
Как изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС
В этом году исполняется 30 лет со дня провозглашения государственной независимости Узбекистана. Как развивалась республика и о каких достижениях сегодня можно... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T12:40+0500
2021-09-01T12:40+0500
2021-09-01T12:40+0500
аналитика
узбекистан
афганистан
еаэс
аэс
бахтиёр эргашев
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Как состоялась независимая республика УзбекистанКогда в 1991 году СССР распался, Узбекистану пришлось строить заново государственность, во многом с нуля формировать систему государственного управления. Так, например, на тот момент в МИД республики работали 5 человек, и многие органы государственной власти и управления, которые должны были стать основой госсистемы, были в таком же положении.Процесс формирования новой государственности шел на фоне очень сложных экономических, социальных и межнациональных проблем. Беспокойная обстановка была и в Афганистане, где моджахеды стояли на пороге победы над режимом Наджибуллы.Тем не менее, руководству Узбекистана удалось сформулировать и реализовать собственную стратегию развития страны. Суть ее заключалась в создании самодостаточной экономики и суверенного государства.С точки зрения экономического содержания реформ, с середины 1990-х годов была начата реализация модели импортозамещения, которая предполагает акцент на развитие и поддержку внутреннего производителя, а также определенную замкнутость экономической системы.Аналитик в частности отметил, что республика была трудным собеседником для многих стран, имея собственную, зачастую жесткую позицию по отдельным вопросам на региональном и надрегиональном уровнях.Однако Узбекистан выполнил свои задачи первого этапа формирования государственности и новой рыночной экономики. Он прошел этап "блестящей изоляции", двигаясь по собственному пути эволюционного развития без шоковых экспериментов над экономикой и населением.Бахтиёр Эргашев приводит печальный пример бывших странах СССР, которые пошли по пути шоковой терапии и построили во многом олигархический капитализм. В Узбекистане же государство не отказалось от участия в экономике, особенно в стратегических отраслях.Но эта система, которая в определенных чертах напоминает китайскую и вьетнамскую модель реформ, уже к концу 2010-х годов начала демонстрировать свои ограничения и пределы.После прихода к власти в 2016 году Шавката Мирзиёева, в стране начались перемены. Была предложена и реализуется программа комплексных реформ системы государственного управления, экономики, внешней политики, социальной сферы.Ключевое и наиболее успешное направление, по мнению Бахтиёра Эргашева - это политические реформы, особенно системы госуправления и госслужбы. Эксперт напомнил о том, что свыше 20 лет в стране власти не могли принять закон государственной службе.Также важные изменения произошли в системе взаимодействия государства с обществом, особенно со СМИГлавным результатом политических реформ Узбекистана и команды Шавката Мирзиёева можно считать восстановление доверия и коммуникаций между обществом и государством, на взгляд аналитика.Экономика: "золотые" сферы Узбекистана, инфляция и ВВПЧто касается экономических реформ, по мнению Бахтиёра Эргашева, новое руководство страны отказалось от модели импортозамещения, и начался переход к экспортоориентированноой модели экономического роста. Однако существенных изменений в структуре экспорта за последние годы не произошло, если не считать наращивания поставок золота.В то же время он отмечает успехи республики в сельскохозяйственной и текстильной промышленности, в частности – в области переработки хлопка. Локомотивной сферой можно считать электротехническую отрасль.Мощные темпы республика набирает в области туризма, которая в скором времени позволит стране стать одним из мировых лидеров в этом направлении.Пандемия показала также то, что Узбекистан имеет возможности развивать свою собственную фармацевтическую промышленность. Здесь у страны есть большой потенциал, который может поднять экономику республики.Однако темпы инфляции в стране по-прежнему велики, а высокие кредитные ставки для населения и, особенно, предпринимателей не позволяют бизнесу выйти на точку прибыльности, делая проекты неустойчивыми.Несомненно, важнейшей проблемой остается то, что в Узбекистане наблюдаются высокие темпы роста внешнего долга, который приближается сегодня к половине ВВП республики. На взгляд эксперта, вопросы заимствований, особенно для внешних инфраструктурных проектов, требуют упорядоченности, иначе долг выйдет из-под контроля.Есть проблемы и в области занятости населения, восстановление которой сложно представить без резкого экономического подъема. Особенно Эргашев выделяет сельскую безработицу среди молодежи – это ключевая проблема Узбекистана, которая воздействует в том числе и на политику безопасности в стране."Неработающая молодежь – это горючее для международного терроризма и фундаментализма", - акцентирует аналитик.Талибан 2.0 – ни слова об экономикеУже во второй раз в новейшей истории Афганистана к власти в стране пришло фундаменталистское, ориентированное на пуштунов, антимодернизационное по своей сути, возглавляемое клерикалами военно-политическое движение "Талибан"*. Бахтиёр Эргашев его обозначил как "Талибан 2.0"*.По мнению эксперта, в глазах большинства населения Афганистана, талибы - это победители, лидеры национально-освободительного движения, которые смогли с позором выгнать американцев из страны.Здесь аналитика беспокоит то, что ни в одном заявлении этого движения до сих пор нет четкой позиции по экономике, отсутствует даже примерная программа реформ в этой области, на основе которой можно намечать планы работы с Афганистаном."Что хотят талибы, какие направления для них приоритетные, что они гарантируют?", - задается вопросом Эргашев.Пока нет определенности, сложно говорить о каких-то проектах с Афганистаном, несмотря на его прекрасное транспортно-транзитное положение между Южной и Центральной Азией. Чтобы реализовывать крупные инфраструктурные транспортные проекты, нужно чтобы был мир и наличествовала внятная стратегия развития республики, пусть даже она основана на шариате.Талибы не вызывают доверия у инвесторов, есть большие сомнения, что они смогут обеспечить безопасность инвестиций и самих инвесторов и поэтому вряд ли можно ожидать серьезного инвестиционного бума в Афганистане в среднесрочной перспективе (сколько бы не обещали инвестиций Пакистан и Китай).Выборы в октябре – чего ожидать?Сегодня узбекские политические партии получили гораздо больше гарантий для своей деятельности и предвыборной пропаганды, а их лидеры могут высказывать отличные, от общегосударственной правительственной линии, предложения. Однако, по мнению Бахтиёра Эргашева, кандидатура нынешнего президента представляется безальтернативной.Такую уверенность эксперт подкрепляет тем, что именно Шавкат Мерзиеев предложил государству и людям свою программу реформ, которая пусть и с трудностями, но реализуется.Другие кандидаты таких целостных программ не имеютОднако, в любом случае главное слово за избирателем. Именно гражданам решать судьбу своей страны.Отношения с Россией: ошибочно думать, что Узбекистан смотрит на ЗападОтношения Росси и Узбекистана за последние 30 лет были неоднозначными, отметил аналитик. Тут были периоды спада и даже заморозков, которые сменялись резкой активизации. Так, 2005 год стал прорывным и две страны заключили договор о союзнических отношениях.После 2016 можно говорить о небывалом подъеме российско-узбекских отношений в политической, экономической областях, а также в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества.Например, после Казахстана, именно узбекская молодежь занимает второе место в России по количеству иностранных студентов. Такого количества филиалов российских вузов как в Узбекистане, нет ни в одной постсоветской стране. Вклад РФ в образование и обучение кадров для Узбекистана огромен.Экономическим и технологически прорывом Узбекистана стало то, что страна приняла решение строить АЭС на основе проекта российского Росатома. При этом, данное решение официального Ташкента — это не только экономический, но и серьезный политический прорыв — геополитический выбор республики.Также Узбекистан активно участвует в совместных военных учениях, проводимой с Россией в разных форматах. Страна становится на постсоветском пространстве серьезным покупателем российской военной техники, в том числе боевых вертолетов и самолетов, модернизирует танки с помощью технологий из РФ.Подводя итог, Бахтиёр Эргашев отмечает, что не может согласиться с высказываниями о том, что Узбекистан смотрит в сторону Запада:"Я привык работать с цифрами и фактами, а инвестиции России в Узбекистан явно показывают, кто стратегический партнер нашей республики".* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
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https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html
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узбекистан, афганистан, еаэс, аэс, бахтиёр эргашев
Как состоялась независимая республика Узбекистан
Когда в 1991 году СССР распался, Узбекистану пришлось строить заново государственность, во многом с нуля формировать систему государственного управления. Так, например, на тот момент в МИД республики работали 5 человек, и многие органы государственной власти и управления, которые должны были стать основой госсистемы, были в таком же положении.
Процесс формирования новой государственности шел на фоне очень сложных экономических, социальных и межнациональных проблем. Беспокойная обстановка была и в Афганистане, где моджахеды стояли на пороге победы над режимом Наджибуллы.
Тем не менее, руководству Узбекистана удалось сформулировать и реализовать собственную стратегию развития страны. Суть ее заключалась в создании самодостаточной экономики и суверенного государства.
С точки зрения экономического содержания реформ, с середины 1990-х годов была начата реализация модели импортозамещения, которая предполагает акцент на развитие и поддержку внутреннего производителя, а также определенную замкнутость экономической системы.
"Узбекистан относится к числу тех стран, которые реально состоялись как независимые суверенные государства", - считает Бахтиёр Эргашев.
Аналитик в частности отметил, что республика была трудным собеседником для многих стран, имея собственную, зачастую жесткую позицию по отдельным вопросам на региональном и надрегиональном уровнях.
Однако Узбекистан выполнил свои задачи первого этапа формирования государственности и новой рыночной экономики. Он прошел этап "блестящей изоляции", двигаясь по собственному пути эволюционного развития без шоковых экспериментов над экономикой и населением.
Бахтиёр Эргашев приводит печальный пример бывших странах СССР, которые пошли по пути шоковой терапии и построили во многом олигархический капитализм. В Узбекистане же государство не отказалось от участия в экономике, особенно в стратегических отраслях.
Но эта система, которая в определенных чертах напоминает китайскую и вьетнамскую модель реформ, уже к концу 2010-х годов начала демонстрировать свои ограничения и пределы.
После прихода к власти в 2016 году Шавката Мирзиёева, в стране начались перемены. Была предложена и реализуется программа комплексных реформ системы государственного управления, экономики, внешней политики, социальной сферы.
Ключевое и наиболее успешное направление, по мнению Бахтиёра Эргашева - это политические реформы, особенно системы госуправления и госслужбы. Эксперт напомнил о том, что свыше 20 лет в стране власти не могли принять закон государственной службе.
Также важные изменения произошли в системе взаимодействия государства с обществом, особенно со СМИ
"В стране заработали прямые линии с президентом, функционируют независимые СМИ и блогеры, организуются регулярные пресс-конференции. Пять лет назад такое невозможно было представить", - объясняет Бахтиёр Эргашев.
Главным результатом политических реформ Узбекистана и команды Шавката Мирзиёева можно считать восстановление доверия и коммуникаций между обществом и государством, на взгляд аналитика.
Экономика: "золотые" сферы Узбекистана, инфляция и ВВП
Что касается экономических реформ, по мнению Бахтиёра Эргашева, новое руководство страны отказалось от модели импортозамещения, и начался переход к экспортоориентированноой модели экономического роста. Однако существенных изменений в структуре экспорта за последние годы не произошло, если не считать наращивания поставок золота.
"О том, что Узбекистану удалось перейти к экспортоориентированной модели развития экономики, мы пока говорить не можем", - объясняет узбекский аналитик.
В то же время он отмечает успехи республики в сельскохозяйственной и текстильной промышленности, в частности – в области переработки хлопка. Локомотивной сферой можно считать электротехническую отрасль.
Мощные темпы республика набирает в области туризма, которая в скором времени позволит стране стать одним из мировых лидеров в этом направлении.
"Я думаю Узбекистан сможет достичь цифры 10 млн туристов в год. Это вполне реализуемо", - считает Бахтиёр Эргашев.
Пандемия показала также то, что Узбекистан имеет возможности развивать свою собственную фармацевтическую промышленность. Здесь у страны есть большой потенциал, который может поднять экономику республики.
Однако темпы инфляции в стране по-прежнему велики, а высокие кредитные ставки для населения и, особенно, предпринимателей не позволяют бизнесу выйти на точку прибыльности, делая проекты неустойчивыми.
Несомненно, важнейшей проблемой остается то, что в Узбекистане наблюдаются высокие темпы роста внешнего долга, который приближается сегодня к половине ВВП республики. На взгляд эксперта, вопросы заимствований, особенно для внешних инфраструктурных проектов, требуют упорядоченности, иначе долг выйдет из-под контроля.
Есть проблемы и в области занятости населения, восстановление которой сложно представить без резкого экономического подъема. Особенно Эргашев выделяет сельскую безработицу среди молодежи – это ключевая проблема Узбекистана, которая воздействует в том числе и на политику безопасности в стране.
"Неработающая молодежь – это горючее для международного терроризма и фундаментализма", - акцентирует аналитик.
Талибан 2.0 – ни слова об экономике
Уже во второй раз в новейшей истории Афганистана к власти в стране пришло фундаменталистское, ориентированное на пуштунов, антимодернизационное по своей сути, возглавляемое клерикалами военно-политическое движение "Талибан"*. Бахтиёр Эргашев его обозначил как "Талибан 2.0"*.
По мнению эксперта, в глазах большинства населения Афганистана, талибы - это победители, лидеры национально-освободительного движения, которые смогли с позором выгнать американцев из страны.
"И мы вынуждены будем взаимодействовать и работать с ними, потому что "Талибан"* пришел всерьез и надолго", — считает эксперт.
Здесь аналитика беспокоит то, что ни в одном заявлении этого движения до сих пор нет четкой позиции по экономике, отсутствует даже примерная программа реформ в этой области, на основе которой можно намечать планы работы с Афганистаном.
"Что хотят талибы, какие направления для них приоритетные, что они гарантируют?", - задается вопросом Эргашев.
Пока нет определенности, сложно говорить о каких-то проектах с Афганистаном, несмотря на его прекрасное транспортно-транзитное положение между Южной и Центральной Азией. Чтобы реализовывать крупные инфраструктурные транспортные проекты, нужно чтобы был мир и наличествовала внятная стратегия развития республики, пусть даже она основана на шариате.
"Талибы говорят общие слова, и непонятно, будут ли работать и учиться женщины, каковы будут пределы цензуры на телевидении и многое другое", - отмечает узбекский аналитик.
Талибы не вызывают доверия у инвесторов, есть большие сомнения, что они смогут обеспечить безопасность инвестиций и самих инвесторов и поэтому вряд ли можно ожидать серьезного инвестиционного бума в Афганистане в среднесрочной перспективе (сколько бы не обещали инвестиций Пакистан и Китай).
Выборы в октябре – чего ожидать?
Сегодня узбекские политические партии получили гораздо больше гарантий для своей деятельности и предвыборной пропаганды, а их лидеры могут высказывать отличные, от общегосударственной правительственной линии, предложения. Однако, по мнению Бахтиёра Эргашева, кандидатура нынешнего президента представляется безальтернативной.
Такую уверенность эксперт подкрепляет тем, что именно Шавкат Мерзиеев предложил государству и людям свою программу реформ, которая пусть и с трудностями, но реализуется.
Другие кандидаты таких целостных программ не имеют
"Люди верят президенту, они видят программу действий и понимают, что могут ощутить ее плоды", — объясняет Бахтиёр Эргашев.
Однако, в любом случае главное слово за избирателем. Именно гражданам решать судьбу своей страны.
Отношения с Россией: ошибочно думать, что Узбекистан смотрит на Запад
Отношения Росси и Узбекистана за последние 30 лет были неоднозначными, отметил аналитик. Тут были периоды спада и даже заморозков, которые сменялись резкой активизации. Так, 2005 год стал прорывным и две страны заключили договор о союзнических отношениях.
После 2016 можно говорить о небывалом подъеме российско-узбекских отношений в политической, экономической областях, а также в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества.
Например, после Казахстана, именно узбекская молодежь занимает второе место в России по количеству иностранных студентов. Такого количества филиалов российских вузов как в Узбекистане, нет ни в одной постсоветской стране. Вклад РФ в образование и обучение кадров для Узбекистана огромен.
Экономическим и технологически прорывом Узбекистана стало то, что страна приняла решение строить АЭС на основе проекта российского Росатома. При этом, данное решение официального Ташкента — это не только экономический, но и серьезный политический прорыв — геополитический выбор республики.
"Строительство АЭС и ее обслуживание ближайшие 60-80 лет будет укреплять старые и развивать новые крепкие связи двух стран и народов", — уверен Бахтиёр Эргашев.
Также Узбекистан активно участвует в совместных военных учениях, проводимой с Россией в разных форматах. Страна становится на постсоветском пространстве серьезным покупателем российской военной техники, в том числе боевых вертолетов и самолетов, модернизирует танки с помощью технологий из РФ.
Подводя итог, Бахтиёр Эргашев отмечает, что не может согласиться с высказываниями о том, что Узбекистан смотрит в сторону Запада:
"Я привык работать с цифрами и фактами, а инвестиции России в Узбекистан явно показывают, кто стратегический партнер нашей республики".
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.