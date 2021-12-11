https://uz.sputniknews.ru/20211211/ekologichno-i-dostupno-kak-budut-vyglyadet-doma-buduschego-v-regionax-21756477.html
Экологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах
Экологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах
Первый дом с практически нулевым энергопотреблением может появиться в 2022 году.
2021-12-11T17:43+0500
2021-12-11T17:43+0500
2021-12-11T17:46+0500
общество
дом
нурафшон
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На этой неделе в Ташкенте состоялся бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане". В нем участвовали 150 экспертов в области энергетики, экологии и предпринимательства, в том числе представители Программы развития ООН (ПРООН) и российские бизнесмены.Как будут выглядеть экологичные дома будущего в областях Узбекистана, что такое пассивные дома и как Россия помогает в изучении строительного рынка страны? Ответы на эти вопросы — в обзоре Sputnik.Жилье для сельчанВ 2017 году в Узбекистане стартовал масштабный проект ПРООН, Глобального экологического фонда и Министерства строительства. Называется он "Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане". Цель проекта — обеспечить сельчан хорошим и доступным жильем. Но самое главное, его строительство не должно наносить вред окружающей среде.Помочь в этом способно внедрение так называемой зеленой ипотеки, считают авторы проекта.Хотя сейчас проект близится к завершению, организаторы все равно продолжают исследования в области установки автономных систем энергоснабжения в жилых зданиях отдаленных регионов республики. Об этом рассказал советник министра энергетики Узбекистана Азиз Алимухамедов.Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон" >>"В настоящее время министерством разрабатываются проекты по установке в регионах республики оборудования возобновляемых источников энергии в более чем 1000 квартирах во вновь строящихся многоэтажных домах и на 410 частных земельных участках на ближайшие два года", — рассказал Алимухамедов.По его словам, это позволит сократить утечку в атмосферу в среднем 4 млн тонн углекислого газа и 36 тысяч тонн диоксида азота.Стена Тромба и пассивные домаКроме этого, в Узбекистане проходят глубокие исследования по использованию в строительстве так называемой стены Тромба.Солнечная стена Тромба — это конструкция, которая устанавливается на южной стороне здания за стекольным ограждением. Эта стена может быть покрыта специальной фольгой или покрашена в черный цвет.Разработал такую стену Эдвард Морзе еще в 1881 году, но возродил проект французский профессор Феликс Тромб только во второй половине ХХ века. Узбекистан может использовать стену Тромба в строительстве домов в силу климатических условий. Так как солнечных дней в году в стране много, стена Тромба может собирать и накапливать в себе солнечную энергию за весь солнечный день, а ночью это тепло отдавать помещению."Прожить" такая стена способна порядка 30 лет. Расчеты показывают, что наиболее выгодно использовать стену Тромба при строительстве домов в Нукусе и Термезе. По словам Авезовой, это объясняется тем, что в этих климатических зонах градусо-сутки и суммарная солнечная радиация больше, чем в остальных городах.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>Кроме такого инновационного решения, эксперты также предлагают строительство пассивных домов. Такие дома не нуждаются в привычном отоплении, потому что его могут заменить продуманные теплоизоляция и вентиляция. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому людьми, которые живут в доме, и бытовыми приборами. В городе Нурафшане Ташкентской области идет строительство первого демонстрационного жилого дома с практически нулевым энергопотреблением. Завершение проекта ожидается весной этого года.Россия готова помочьОдним из участников бизнес-форума, посвященного энергоэффективному строительству в Узбекистане, стала российская компания "Технониколь". Как рассказал ее представитель, руководитель направления "Энергоэффективность зданий" Станислав Щеглов, компания очень заинтересована в развитии узбекского рынка энергоэффективных решений.При этом Узбекистан и Россия уже сотрудничают в направлении экологичного строительства, говорит Станислав Щеглов. Так, летом этого года на базе строительного колледжа в Ташкенте открылся учебный центр компании. В этом центре рассказывают о производстве кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.На протяжении двух лет "Технониколь" проводит анализ профильного рынка республики. И по словам Станислава Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки. В связи с этим у российских специалистов есть готовые предложения для дальнейшего сотрудничества, заключил эксперт.Читайте также:Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>
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дом, нурафшон
Экологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах
17:43 11.12.2021 (обновлено: 17:46 11.12.2021)
Первый дом с практически нулевым энергопотреблением может появиться в следующем году в Нурафшане.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На этой неделе в Ташкенте состоялся бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане". В нем участвовали 150 экспертов в области энергетики, экологии и предпринимательства, в том числе представители Программы развития ООН (ПРООН) и российские бизнесмены.
Как будут выглядеть экологичные дома будущего в областях Узбекистана, что такое пассивные дома и как Россия помогает в изучении строительного рынка страны? Ответы на эти вопросы — в обзоре Sputnik
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Жилье для сельчан
В 2017 году в Узбекистане стартовал масштабный проект ПРООН, Глобального экологического фонда и Министерства строительства. Называется он "Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане". Цель проекта — обеспечить сельчан хорошим и доступным жильем. Но самое главное, его строительство не должно наносить вред окружающей среде.
Помочь в этом способно внедрение так называемой зеленой ипотеки, считают авторы проекта.
"В рамках зеленой ипотеки банк предлагает покупателю жилья льготные условия, если он сможет доказать, что недвижимость, на которую он берет кредит, соответствует определенным экологическим стандартам, — объясняет менеджер проекта Тимур Ибрагимов. — Это может быть новый дом с существующим рейтингом экологической безопасности. Кроме этого, заемщик может инвестировать средства в реконструкцию существующего здания для улучшения его экологичности".
Хотя сейчас проект близится к завершению, организаторы все равно продолжают исследования в области установки автономных систем энергоснабжения в жилых зданиях отдаленных регионов республики. Об этом рассказал советник министра энергетики Узбекистана Азиз Алимухамедов.
"В настоящее время министерством разрабатываются проекты по установке в регионах республики оборудования возобновляемых источников энергии в более чем 1000 квартирах во вновь строящихся многоэтажных домах и на 410 частных земельных участках на ближайшие два года", — рассказал Алимухамедов.
По его словам, это позволит сократить утечку в атмосферу в среднем 4 млн тонн углекислого газа и 36 тысяч тонн диоксида азота.
Стена Тромба и пассивные дома
Кроме этого, в Узбекистане проходят глубокие исследования по использованию в строительстве так называемой стены Тромба.
Солнечная стена Тромба — это конструкция, которая устанавливается на южной стороне здания за стекольным ограждением. Эта стена может быть покрыта специальной фольгой или покрашена в черный цвет.
Разработал такую стену Эдвард Морзе еще в 1881 году, но возродил проект французский профессор Феликс Тромб только во второй половине ХХ века. Узбекистан может использовать стену Тромба в строительстве домов в силу климатических условий. Так как солнечных дней в году в стране много, стена Тромба может собирать и накапливать в себе солнечную энергию за весь солнечный день, а ночью это тепло отдавать помещению.
"Когда мы оцениваем технический потенциал объекта, то в первую очередь обращаем внимание на регион, где он построен. В Узбекистане есть пять климатечских регионов, которые отличаются по уровню солнечной радиации и среднегодовой температуре", — рассказала спикер форума Нилуфар Авезова.
"Прожить" такая стена способна порядка 30 лет. Расчеты показывают, что наиболее выгодно использовать стену Тромба при строительстве домов в Нукусе и Термезе. По словам Авезовой, это объясняется тем, что в этих климатических зонах градусо-сутки и суммарная солнечная радиация больше, чем в остальных городах.
Кроме такого инновационного решения, эксперты также предлагают строительство пассивных домов. Такие дома не нуждаются в привычном отоплении, потому что его могут заменить продуманные теплоизоляция и вентиляция. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому людьми, которые живут в доме, и бытовыми приборами.
В городе Нурафшане Ташкентской области идет строительство первого демонстрационного жилого дома с практически нулевым энергопотреблением. Завершение проекта ожидается весной этого года.
Россия готова помочь
Одним из участников бизнес-форума, посвященного энергоэффективному строительству в Узбекистане, стала российская компания "Технониколь". Как рассказал ее представитель, руководитель направления "Энергоэффективность зданий" Станислав Щеглов, компания очень заинтересована в развитии узбекского рынка энергоэффективных решений.
"У нас есть целый ряд решений и идей, которые мы неоднократно предлагали органам исполнительной власти в Узбекистане. Сейчас они находятся на рассмотрении", — отметил Щеглов.
При этом Узбекистан и Россия уже сотрудничают в направлении экологичного строительства, говорит Станислав Щеглов. Так, летом этого года на базе строительного колледжа в Ташкенте открылся учебный центр компании.
В этом центре рассказывают о производстве кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.
На протяжении двух лет "Технониколь" проводит анализ профильного рынка республики. И по словам Станислава Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки.
В связи с этим у российских специалистов есть готовые предложения для дальнейшего сотрудничества, заключил эксперт.