https://uz.sputniknews.ru/20211211/ekologichno-i-dostupno-kak-budut-vyglyadet-doma-buduschego-v-regionax-21756477.html

Экологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах

Экологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах

Первый дом с практически нулевым энергопотреблением может появиться в 2022 году.

2021-12-11T17:43+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На этой неделе в Ташкенте состоялся бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане". В нем участвовали 150 экспертов в области энергетики, экологии и предпринимательства, в том числе представители Программы развития ООН (ПРООН) и российские бизнесмены.Как будут выглядеть экологичные дома будущего в областях Узбекистана, что такое пассивные дома и как Россия помогает в изучении строительного рынка страны? Ответы на эти вопросы — в обзоре Sputnik.Жилье для сельчанВ 2017 году в Узбекистане стартовал масштабный проект ПРООН, Глобального экологического фонда и Министерства строительства. Называется он "Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане". Цель проекта — обеспечить сельчан хорошим и доступным жильем. Но самое главное, его строительство не должно наносить вред окружающей среде.Помочь в этом способно внедрение так называемой зеленой ипотеки, считают авторы проекта.Хотя сейчас проект близится к завершению, организаторы все равно продолжают исследования в области установки автономных систем энергоснабжения в жилых зданиях отдаленных регионов республики. Об этом рассказал советник министра энергетики Узбекистана Азиз Алимухамедов.Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон" >>"В настоящее время министерством разрабатываются проекты по установке в регионах республики оборудования возобновляемых источников энергии в более чем 1000 квартирах во вновь строящихся многоэтажных домах и на 410 частных земельных участках на ближайшие два года", — рассказал Алимухамедов.По его словам, это позволит сократить утечку в атмосферу в среднем 4 млн тонн углекислого газа и 36 тысяч тонн диоксида азота.Стена Тромба и пассивные домаКроме этого, в Узбекистане проходят глубокие исследования по использованию в строительстве так называемой стены Тромба.Солнечная стена Тромба — это конструкция, которая устанавливается на южной стороне здания за стекольным ограждением. Эта стена может быть покрыта специальной фольгой или покрашена в черный цвет.Разработал такую стену Эдвард Морзе еще в 1881 году, но возродил проект французский профессор Феликс Тромб только во второй половине ХХ века. Узбекистан может использовать стену Тромба в строительстве домов в силу климатических условий. Так как солнечных дней в году в стране много, стена Тромба может собирать и накапливать в себе солнечную энергию за весь солнечный день, а ночью это тепло отдавать помещению."Прожить" такая стена способна порядка 30 лет. Расчеты показывают, что наиболее выгодно использовать стену Тромба при строительстве домов в Нукусе и Термезе. По словам Авезовой, это объясняется тем, что в этих климатических зонах градусо-сутки и суммарная солнечная радиация больше, чем в остальных городах.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>Кроме такого инновационного решения, эксперты также предлагают строительство пассивных домов. Такие дома не нуждаются в привычном отоплении, потому что его могут заменить продуманные теплоизоляция и вентиляция. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому людьми, которые живут в доме, и бытовыми приборами. В городе Нурафшане Ташкентской области идет строительство первого демонстрационного жилого дома с практически нулевым энергопотреблением. Завершение проекта ожидается весной этого года.Россия готова помочьОдним из участников бизнес-форума, посвященного энергоэффективному строительству в Узбекистане, стала российская компания "Технониколь". Как рассказал ее представитель, руководитель направления "Энергоэффективность зданий" Станислав Щеглов, компания очень заинтересована в развитии узбекского рынка энергоэффективных решений.При этом Узбекистан и Россия уже сотрудничают в направлении экологичного строительства, говорит Станислав Щеглов. Так, летом этого года на базе строительного колледжа в Ташкенте открылся учебный центр компании. В этом центре рассказывают о производстве кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.На протяжении двух лет "Технониколь" проводит анализ профильного рынка республики. И по словам Станислава Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки. В связи с этим у российских специалистов есть готовые предложения для дальнейшего сотрудничества, заключил эксперт.Читайте также:Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>

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Анна Желиховская

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Анна Желиховская

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