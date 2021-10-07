https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekneftegaz-rasshiryaet-kontakty-na-peterburgskom-mejdunarodnom-gazovom-forume-20818941.html
“Узбекнефтегаз” расширяет контакты на Петербургском международном газовом форуме
“Узбекнефтегаз” расширяет контакты на Петербургском международном газовом форуме
Узбекская делегация уже провела ряд переговоров с производителями оборудования и техники для газовой промышленности. Узбекская делегация намерена достигнуть... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T19:52+0500
2021-10-07T19:52+0500
2021-10-07T19:52+0500
экономика
узбекнефтегаз
санкт-петербург
форум
газ
нефтегазовая отрасль
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем правления АО “Узбекнефтегаз” Мехриддином Абдуллаевым принимает участие в X юбилейном Петербургском международном газовом форуме, сообщается на сайте компании.Данный форум является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно с 2011 года собирает ведущих мировых представителей отрасли.Как сообщается, узбекская делегация уже провела ряд переговоров с производителями оборудования и техники для газовой промышленности ПАО “Газпром”, АО “ОМК”, ПАО “ТМК” и одной из крупнейших организаций по распределению и поставке газа – АО “ОДК”. Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и перспективы развития сотрудничества.Также, представители Узбекистана посетили ряд специализированных выставок. В частности, “InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли” и “Газомоторное топливо”.Пресс-служба компании отмечает, что в рамках Форума пройдет девяносто мероприятий в различных форматах. Узбекская делегация намерена достигнуть конкретных договоренностей по проектам с партнерами.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/delegatsiya-uzbekneftegaza-rasskazala-o-razvitii-otrasli-na-forume-v-tatarstane-20346378.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-zavershena-modernizatsiya-syrdarinskoy-tes-20799506.html
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узбекнефтегаз, санкт-петербург, форум, газ, нефтегазовая отрасль
“Узбекнефтегаз” расширяет контакты на Петербургском международном газовом форуме
Узбекская делегация уже провела ряд переговоров с производителями оборудования и техники для газовой промышленности. Узбекская делегация намерена достигнуть конкретных договоренностей с партнерами.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с председателем правления АО “Узбекнефтегаз” Мехриддином Абдуллаевым принимает участие в X юбилейном Петербургском международном газовом форуме, сообщается
на сайте компании.
Данный форум является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно с 2011 года собирает ведущих мировых представителей отрасли.
Как сообщается, узбекская делегация уже провела ряд переговоров с производителями оборудования и техники для газовой промышленности ПАО “Газпром”, АО “ОМК”, ПАО “ТМК” и одной из крупнейших организаций по распределению и поставке газа – АО “ОДК”. Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и перспективы развития сотрудничества.
Также, представители Узбекистана посетили ряд специализированных выставок. В частности, “InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли” и “Газомоторное топливо”.
“Участие АО “Узбекнефтегаз” на Х юбилейном Петербургском международном газовом форуме позволило расширить сотрудничество с зарубежными компаниями и представить нефтегазовую отрасль Республики Узбекистан международному сообществу”, — говорится в сообщении.
Пресс-служба компании отмечает, что в рамках Форума пройдет девяносто мероприятий в различных форматах. Узбекская делегация намерена достигнуть конкретных договоренностей по проектам с партнерами.