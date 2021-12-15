https://uz.sputniknews.ru/20211215/v-parlament-kyrgyzstana-proshli-shest-partiy--tsik-21803647.html
В парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
В парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
Центризбирком после повторного подсчета голосов признал парламентские выборы в стране состоявшимися. Объявлено количество партий, прошедших в Жогорку Кенеш.
2021-12-15T17:06+0500
2021-12-15T17:06+0500
2021-12-15T17:06+0500
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выборы
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парламент
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана утвердила итоги выборов в Жогорку Кенеш.Как сообщает Sputnik Кыргызстан, в парламент проходят шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман нуру".Голосование прошло 28 ноября. В них участвовала 21 партия. Из-за сбоев в электронной системе оппозиция потребовала у ЦИК пересчитать голоса вручную.Повторный подсчет голосов показал идентичные результаты и сегодня выборы признаны состоявшимися окончательно.Предыдущие выборы в парламент в октябре 2020-го закончились массовыми протестами, которые привели к отставке президента. Тогда результаты голосования признали недействительными.Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
выборы, кыргызстан, парламент
В парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
Выборы в стране признаны состоявшимися. Повторный подсчет голосов показал идентичные результаты.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана утвердила итоги выборов в Жогорку Кенеш.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан
, в парламент проходят шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман нуру".
Голосование прошло 28 ноября. В них участвовала 21 партия. Из-за сбоев
в электронной системе оппозиция потребовала у ЦИК пересчитать голоса вручную.
Повторный подсчет голосов показал идентичные результаты и сегодня выборы признаны состоявшимися окончательно.
Предыдущие выборы в парламент в октябре 2020-го закончились массовыми протестами, которые привели к отставке президента. Тогда результаты голосования признали недействительными.