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В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео
В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео
В столичном ГУВД уже прокомментировали случившееся и озвучили, есть ли жертвы.
2021-12-15T11:19+0500
2021-12-15T11:19+0500
происшествия
ташкент
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль Orlando, в котором находились люди.Инцидент произошел во вторник вечером на улице Ислама Каримова в Шайхантахурском районе.По данным ГУВД, возгорание случилось в результате короткого замыкания под капотом машины.В салоне в этот момент находились 40-летняя женщина и ее двое детей: 17 и 19 лет. Водитель среагировала быстро: мать остановила машину и выбежала из нее вместе с детьми.Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет.Читайте также:Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео &gt;&gt;Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге &gt;&gt;
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ташкент, автомобиль, гувд ташкента

В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео

11:19 15.12.2021
© UnsplashМашина в огне, иллюстративное фото
Машина в огне, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Unsplash
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В столичном ГУВД уже прокомментировали случившееся и озвучили, есть ли жертвы.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль Orlando, в котором находились люди.
Инцидент произошел во вторник вечером на улице Ислама Каримова в Шайхантахурском районе.
По данным ГУВД, возгорание случилось в результате короткого замыкания под капотом машины.
В салоне в этот момент находились 40-летняя женщина и ее двое детей: 17 и 19 лет.
© ГУВД ТашкентаВ Ташкенте во время движения загорелся автомобиль Orlando
В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль Orlando - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль Orlando
© ГУВД Ташкента
Водитель среагировала быстро: мать остановила машину и выбежала из нее вместе с детьми.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет.
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