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https://uz.sputniknews.ru/20211217/ernst-rasskazal-zaymet-li-kto-to-mesto-gradskogo-v-proekte-golos-21834710.html
Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"
Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"
Ранее в СМИ появились сведения о том, кто может стать новым членом жюри в проекте вместо Александра Градского.
2021-12-17T19:47+0500
2021-12-17T19:48+0500
россия
телевизионный проект "голос"
александр градский
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Нового наставника вместо Александра Градского в проекте "Голос" на "Первом" не будет. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости.По его словам, зрители сами будут решать, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Ранее в СМИ появилась информация, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала.В память о выдающемся композиторе и певце Александре Градском Первый канал доведет 10 сезон "Голоса" до конца.
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телевизионный проект "голос", александр градский

Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"

19:47 17.12.2021 (обновлено: 19:48 17.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничный концерт в честь пятилетия шоу "Голос"
Праздничный концерт в честь пятилетия шоу Голос - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Ранее в СМИ появились сведения о том, кто может стать новым членом жюри в проекте вместо Александра Градского.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Нового наставника вместо Александра Градского в проекте "Голос" на "Первом" не будет. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости.
По его словам, зрители сами будут решать, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.
Ранее в СМИ появилась информация, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.
Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь.
Константин Эрнст
Генеральный директор "Первого канала"
Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала.
В память о выдающемся композиторе и певце Александре Градском Первый канал доведет 10 сезон "Голоса" до конца.
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