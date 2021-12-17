https://uz.sputniknews.ru/20211217/ernst-rasskazal-zaymet-li-kto-to-mesto-gradskogo-v-proekte-golos-21834710.html

Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"

Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"

Ранее в СМИ появились сведения о том, кто может стать новым членом жюри в проекте вместо Александра Градского.

2021-12-17T19:47+0500

2021-12-17T19:47+0500

2021-12-17T19:48+0500

россия

телевизионный проект "голос"

александр градский

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Нового наставника вместо Александра Градского в проекте "Голос" на "Первом" не будет. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости.По его словам, зрители сами будут решать, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Ранее в СМИ появилась информация, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала.В память о выдающемся композиторе и певце Александре Градском Первый канал доведет 10 сезон "Голоса" до конца.

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телевизионный проект "голос", александр градский