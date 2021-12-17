https://uz.sputniknews.ru/20211217/razrushenie-don---initsiativa-ssha-s-opasnymi-posledstviyami-21835605.html

Разрушение ДОН - инициатива США с опасными последствиями

Разрушение ДОН - инициатива США с опасными последствиями

Россия 18 декабря официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН), отвечая на выход из договора Вашингтона 22 ноября 2020 года.

2021-12-17T20:53+0500

2021-12-17T20:53+0500

2021-12-17T20:53+0500

колумнисты

сша

договор по открытому небу

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Разрушительная для международной безопасности инициатива США – не единственный пример американского пренебрежения интересами европейских и азиатских союзников, не говоря уже о прочих соседях по планете.Ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из "неудобных" договоров по ПРО и по РСМД. Очередной "жертвой" может стать и Договор по космосу, запрещающий размещать в космическом пространстве оружие массового уничтожения (длительные космические миссии шаттла X-37 ВВС США остаются совершенно секретными). В борьбе за светлое будущее Америки у Пентагона должны быть полностью развязаны руки – это глобальный, стратегический приоритет. Системой европейской безопасности можно пренебречь.Договор по открытому небу (подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, вступил в силу 1 января 2002 года) разрешал дозированные полеты иностранных самолетов со специальной фотоаппаратурой в воздушном пространстве 34 из 57 государств ОБСЕ, включая США и Канаду. Ежегодные квоты контроля военной деятельности для США и группы в составе Республики Беларусь и России составляли по 42 полета в небе разных стран. Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Турция и Украина могли совершить по 12 полетов. Информация поступала в общий банк данных, доступный всем участникам.Не следует преувеличивать значение ДОН как инструмента военной разведки. Современные космические аппараты военного назначения России, Китая, стран НАТО постоянно "висят" над территорией потенциального противника, то есть способны собрать гораздо больший объем оперативной информации (в широком спектре электромагнитного излучения). И все же, разработанный при активном участии России договор был важным военно-политическим символом доверия, открытости, неким основанием для исторического оптимизма.Гиперзвуковое отставание США от России оценили в 3 млрд долларовПоэтому Кремль 22 ноября 2020 года выразил искреннее сожаление выходом Вашингтона из ДОН – под надуманным предлогом невыполнения Россией неких пунктов соглашения (к примеру, запрет на полеты американских самолетов вдоль российских границ близ независимых Абхазии и Южной Осетии). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что без американской стороны договор становится "нежизнеспособным". Для Москвы совершенно недопустима унизительная ситуация, в которой оставшиеся в ДОН страны НАТО могли бы делиться с Пентагоном "общей информацией" о военной деятельности России и ее ближайших союзников.С больной головы – на здоровуюРанее Вашингтон первым выдвинул идею взаимных облетов (разведка под крышей "политики открытости"), а затем инициировал перевод выполнения договора на цифровую основу (реализация научно-технического преимущества). Открытие военных объектов на российской территории для аэрофотосъемки "партнерами" было непростым решением. А когда Россия создала более совершенную цифровую аппаратуру наблюдения для своих самолетов "открытого неба", США начали создавать "бесполетные зоны" и прочие барьеры.Ранее в Госдепе заявили, что РФ использует снимки, полученные в рамках ДОН, "в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов". Будто бы Россия не располагает для "прицеливания" группировкой военных космических аппаратов на орбите Земли.В истории ДОН поражают постоянные попытки США и НАТО получить односторонние преимущества, а также беззастенчивое передергивание фактов и откровенное вранье, стремление переложить ответственность с больной головы на здоровую. Между тем, за фасадом американских обвинений в адрес "недемократичных" России или Китая присутствует стремление сохранить высокий уровень потребления в США – за счет других стран.Куда приводят мечты о НАТОВыход Вашингтона из договоров по ПРО, РСМД и ДОН отражает общую стратегию. Для дальнейшего развития "облачных, многодоменных" сценариев на Европейском и Тихоокеанском театрах военных действий Пентагону необходимо снять договорные ограничения по типам, дальности, географии размещения ракетного вооружения, в том числе – перспективного гиперзвукового.И если отдельная доктрина применения ВВС США определяется как "проактивная и реактивная оперативная схема маневра для повышения живучести при одновременном генерировании боевой мощи во всем континууме интегрированного сдерживания", это означает всего лишь подготовку к высокотехнологичной войне с Россией и Китаем.Исполнительная функцияНеловкие действия Пентагона могут навредить европейским и азиатским союзникам США, но творить глобальную политику без сопутствующих потерь невозможно. Понимают ли это в Старом Свете?На недавней конференции "атлантистов" в Берлине (23 ноября) состоялся примечательный диалог по Открытому небу.Вернер Зонне из правления Немецкой атлантической ассоциации:- Одним из очень важных инструментов сотрудничества между Востоком и Западом был Договор по открытому небу, который, к сожалению, был расторгнут. Есть ли готовность со стороны НАТО заново изобрести или вернуться к этому договору? Готовы ли вы говорить с Россией, чтобы вернуться к этому очень важному инструменту?Генсек НАТО Йенс Столтенберг:- НАТО работает над контролем над вооружениями, включая Договор по открытому небу, но мы видели некоторые проблемы с соблюдением с российской стороны, мы также сожалеем о решении России, но мы готовы говорить, мы готовы к диалогу. И для меня диалог по контролю над вооружениями – это не признак слабости… Мы уверены в себе, мы сильны, мы едины, поэтому мы никогда не боимся разговаривать с Россией.Вопрос был точным, а ответ – расплывчатым. Дальнейшая судьба договора предсказуемо печальна.Столтенберг явно лукавит, понимая, что ДОН разрушили Соединенные Штаты в угоду своим интересам. Несмотря на протесты Германии и других стран ЕС, демократическое обсуждение Вашингтону не потребовалось. И в дальнейшем развитии диалога или конфронтации Запада с Востоком Североатлантический альянс имеет ограниченные степени свободы. Система договоров уже не стесняет. Мнение европейцев роли не играет.Полагаю, гиперзвуковые ракеты средней дальности Пентагона не размещены в Европе лишь потому, что они пока не летают на испытаниях в США.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на днях заявил: "Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу".Поезд по имени ДОН уже ушел, однако МИД РФ сегодня опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Если "партнеров" не устроят предложения Москвы по деэскалации, не убедит "новое уравнение безопасности", то мир спасет красота русского оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: "Джихад" продолжается: афганские игиловцы берут на прицел Узбекистан

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сша, договор по открытому небу