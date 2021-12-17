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Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото
Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото
Главу государства торжественно встретил в аэропорту Сеула зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки.
2021-12-17T11:04+0500
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политика
южная корея
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Южную Корею с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.Главу государства торжественно встретил в аэропорту Сеула зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы. Отмечается, что в рамках встречи 17 декабря пройдут двусторонние переговоры. Стороны обсудят дальнейшее расширение узбекско-корейского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в области развития "зеленой" экономики, инвестиций и инноваций, цифровых технологий, а также социальной сферы.Напомним, что это третий официальный визит Шавката Мирзиёева в зарубежную страну с момента переизбрания на новый президентский срок. Первый визит был в Москве 19 ноября, в ходе которого президенты Узбекистана и России подписали 18 важных документов. Вторая встреча состоялась в Нур-Султане 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.
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южная корея, шавкат мирзиёев

Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото

11:04 17.12.2021 (обновлено: 12:05 17.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Южную Корею
Визит Шавката Мирзиёева в Южную Корею - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В честь прибытия высокого гостя был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Южную Корею с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.
Главу государства торжественно встретил в аэропорту Сеула зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Южную Корею
Визит Шавката Мирзиёева в Южную Корею - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Южную Корею
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечается, что в рамках встречи 17 декабря пройдут двусторонние переговоры. Стороны обсудят дальнейшее расширение узбекско-корейского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в области развития "зеленой" экономики, инвестиций и инноваций, цифровых технологий, а также социальной сферы.
Напомним, что это третий официальный визит Шавката Мирзиёева в зарубежную страну с момента переизбрания на новый президентский срок. Первый визит был в Москве 19 ноября, в ходе которого президенты Узбекистана и России подписали 18 важных документов. Вторая встреча состоялась в Нур-Султане 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.
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