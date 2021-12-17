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ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
Как заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сфера здравоохранения обязана оставаться вне политики, а страна происхождения препаратов не должна учитываться.
2021-12-17T14:18+0500
2021-12-17T14:18+0500
2021-12-17T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге."В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое направят до конца года", - сказал Клюге в интервью телеканалу RT.Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео >>Как заявил спикер, сфера здравоохранения обязана оставаться вне политики, а страна происхождения препаратов не должна учитываться.В октября глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V". Остались лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. В начале декабря в ВОЗ уточнили, что группа по оценке вакцины прибудет в Россию не ранее января следующего года."Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких >>Препарат российского производства "Спутник V" признан более чем в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, эффективность вакцины составила 97,6% .
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воз, вакцинация, вакцина "спутник v"
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
14:18 17.12.2021 (обновлено: 14:20 17.12.2021)
Как заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сфера здравоохранения обязана оставаться вне политики, а страна происхождения препаратов не должна учитываться.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить использование российской вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
"В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое направят до конца года", - сказал Клюге в интервью телеканалу RT
.
Как заявил спикер, сфера здравоохранения обязана оставаться вне политики, а страна происхождения препаратов не должна учитываться.
В октября глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V". Остались лишь некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. В начале декабря в ВОЗ уточнили, что группа по оценке вакцины прибудет в Россию не ранее января следующего года.
Препарат российского производства "Спутник V" признан более чем в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, эффективность вакцины составила 97,6% .