https://uz.sputniknews.ru/20211218/v-metro-tashkenta-nachnut-borotsya-s-poproshaykami-21839249.html

В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками

В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками

Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству, в стране за попрошайничество предусмотрена ответственность.

2021-12-18T13:44+0500

2021-12-18T13:44+0500

2021-12-18T13:46+0500

общество

ташкент

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В последнее время среди пользователей социальных сетей распространилась информация об участившихся случаях попрошайничества в столичном метро. Данный инцидент прокомментировали в "Тошкент метрополитени".Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству Узбекистана, в республике за попрошайничество установлена ответственность. В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС >>В связи с этим на станции метро "Беруний" сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическую работу с попрошайками, пояснили в организации.Отмечается, что сейчас руководство столичной подземки разрабатывает необходимые меры для устранения возникшей ситуации. Читайте также: В Узбекистане попрошаек оштрафовали на восемь млн сумов >>

ташкент

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ташкент, ташкентский метрополитен