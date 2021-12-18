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В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками
В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками
Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству, в стране за попрошайничество предусмотрена ответственность.
2021-12-18T13:44+0500
2021-12-18T13:46+0500
общество
ташкент
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В последнее время среди пользователей социальных сетей распространилась информация об участившихся случаях попрошайничества в столичном метро. Данный инцидент прокомментировали в "Тошкент метрополитени".Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству Узбекистана, в республике за попрошайничество установлена ответственность. В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС &gt;&gt;В связи с этим на станции метро "Беруний" сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическую работу с попрошайками, пояснили в организации.Отмечается, что сейчас руководство столичной подземки разрабатывает необходимые меры для устранения возникшей ситуации. Читайте также: В Узбекистане попрошаек оштрафовали на восемь млн сумов &gt;&gt;
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ташкент, ташкентский метрополитен

В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками

13:44 18.12.2021 (обновлено: 13:46 18.12.2021)
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена
 Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству Узбекистана, в республике за попрошайничество установлена ответственность.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В последнее время среди пользователей социальных сетей распространилась информация об участившихся случаях попрошайничества в столичном метро. Данный инцидент прокомментировали в "Тошкент метрополитени".
Как сообщает пресс-служба метрополитена, согласно законодательству Узбекистана, в республике за попрошайничество установлена ответственность.
В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС >>
В связи с этим на станции метро "Беруний" сотрудники органов внутренних дел провели оперативно-профилактическую работу с попрошайками, пояснили в организации.
Отмечается, что сейчас руководство столичной подземки разрабатывает необходимые меры для устранения возникшей ситуации.
Читайте также:
В Узбекистане попрошаек оштрафовали на восемь млн сумов >>
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