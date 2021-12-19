https://uz.sputniknews.ru/20211219/muftiy-nazval-situatsiyu-s-migrantami-v-rossii-stabilnoy-21846214.html

Муфтий назвал ситуацию с мигрантами в России стабильной

Муфтий назвал ситуацию с мигрантами в России стабильной

В прошлом году был создан центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант". Для приезжих открыта также горячая линия.

2021-12-19T12:40+0500

2021-12-19T12:40+0500

2021-12-19T12:40+0500

миграция

трудовые мигранты

мигрант

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что ситуация с мигрантами в России, на его взгляд, обстоит стабильнее, чем в других странах.Муфтий подчеркнул, что поддерживает предложение президента России о том, чтобы прибывающие в страну мигранты знали русский язык и историю государства.В прошлом году был создан центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант". Для приезжих открыта также горячая линия. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт, где доступна информация по миграционной теме.Сейчас центр работает в штатном режиме. "В любой день, даже в выходные, больше звонков получают наши операторы. В регионах активизируется работа, новые регионы, которые мы сейчас подключили, уже с ними делятся опытом регионы, которые начали год назад — есть такое подспорье. <...> И в Санкт-Петербурге, и в Сибири идет большая работа", — добавил он.Помощь мигрантам организовывается и силами Русской православной церкви. "Мы помогаем любым людям, которые не являются гражданами РФ, вне зависимости от религии или убеждений, которые попали здесь в беду, нуждаются в медицинской помощи", — рассказал РИА Новости Даниил Костромин, староста храма преподобной Евфросинии великой княгини Московской в Котловке священника Дионисия Гришкова, создавшего фонд помощи мигрантам "Рядом дом".Фонд помогает также и детям мигрантов, которые отстают по русскому языку."Мы на безвозмездной основе подтягиваем их. Часть занятий ведется при храме, часть - на другой территории. Также мы оказываем социальную помощь в плане выдачи продуктов питания и одежды", — добавил он. Службы в храме также проводятся не только на русском, но и на английском, кыргызском и узбекском языках.Читайте также:Не только метро: где еще есть вывески на узбекском в Москве?Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России >>

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трудовые мигранты, мигрант