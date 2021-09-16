https://uz.sputniknews.ru/20210916/ne-tolko-metro-gde-esche-est-vyveski-na-uzbekskom-v-moskve-20523144.html

Не только метро: где еще есть вывески на узбекском в Москве?

Не только метро: где еще есть вывески на узбекском в Москве?

Информационные пункты, баннеры и мобильные приложения - где Москва использует национальные языки трудовых мигрантов? 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T15:37+0500

2021-09-16T15:37+0500

2021-09-16T16:04+0500

миграция

сахарово

метро

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В начале недели СМИ облетели фотографии московского метрополитена. На станциях метро "Лесопарковая" и "Прокшино" изменились вывески. Теперь они оформлены не только на русском, но и на узбекском и таджикском языках.Однако метро - не единственная площадка, на которую распространились языковые нововведения московских властей. Где еще можно увидеть вывески на узбекском и таджикском, и как на это реагируют коренные жители? Подробности - в материале Sputnik.Новые информационные пунктыОт станций метро "Лесопарковая" и "Прокшино" ходят автобусы в многофункциональный миграционный центр, расположенный в подмосковном Сахарово. Поэтому, кроме обновленных вывесок, на выходах станций появились информационные пункты для мигрантов.- У нас можно получить флаеры со всей необходимой информацией, - объясняет девушка-консультант информационного пункта на "Лесопарковой". - Это схема метро, брошюра, рассказывающая, как получить патент, а также расписание экспресс-автобусов до Сахарово. Все раздатки - на русском, с дублирующими подписями узбекском, таджикском и английском языках.В московском департаменте транспорта появление новых указателей объяснили желанием сделать столичный метрополитен комфортным для всех пассажиров, чтобы мигрантам было легче ориентироваться на пути в Сахарово.Между тем, баннеры на разных языках возникли и на территории самого миграционного центра - у входов в здание можно увидеть гигантские плакаты с объяснениями, как оплачивать налоги через мобильное приложение. На стенах - листовки с информацией о профилактике COVID-19 и правилах поведения в миграционном центре с учётом коронавирусных ограничений. И на плакатах, и на листовках информация вновь опубликована на таджикском и узбекском.Как реагируют москвичи?В социальных сетях новость об указателях и плакатах на разных языках восприняли неоднозначно. Кто-то считает, что это правильное решение: мигрантов в Москве много, и если они только приехали в Россию, навигация по городу для них должна стать проще, ведь уроженцы маленьких городов наверняка и в метро спускаются впервые: почему бы не помочь им с адаптацией?Но есть и те, кто беспокоится: мол, указатели с надписями вроде "Вход" или "Выход" - это элементарный уровень русского языка. Неужели мигранты настолько плохо знают язык страны, в которую приезжают, и не собираются его учить?Эти опасения беспочвенны, и нужно просто разъяснить необходимость полиязычных вывесок населению, считает эксперт по Центральной Азии, доктор исторических наук, политолог Александр Князев.Появление вывесок и баннеров можно считать позитивным явлением с точки зрения профилактики правонарушений, также считает Князев. "Если мигрант - новенький, впервые в России, то ему проще решать вопросы постановки на миграционный учет, когда информация доступна на родном языке. Иногда пойти в официальные органы мешает банальный страх, а тут человек видит дружественное отношение к себе уже на уровне языка, и такие моменты сокращают количество нелегалов", - считает эксперт.Ранее о влиянии лингвистического фактора на миграционную политику России в комментарии Sputnik говорил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. По инициативе собрания в России в прошлом году открылся Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов "Росмигрант". На сайте центра выложена вся информация о заполнении документов, необходимых мигрантам, на русском, кыргызском, таджикском и узбекском языках, а также образцы бланков."Когда все доступно и понятно, человек сразу идет в официальные органы, а не к решалам-мошенникам", - отметил муфтий.Язык - значит доверие, а провокаторы начекуИспользование национальных языков трудовых мигрантов на вывесках обладает и положительным психологическим эффектом, считает Александр Князев.Так же рассуждает таджикский фармацевт Комрон (фамилию называть отказался). Он впервые приехал в Сахарово оформлять патент, чтобы работать в Москве легально."В школе я учился на таджикском языке, - рассказывает он Sputnik. - Поэтому я говорю по-русски, но с сильным акцентом, мыслю на таджикском. Сегодня ехал с "Лесопарковой" - и было приятно, что тут есть вывески со словами на моем родном языке. После этого мне не так страшно подавать документы. Сами знаете, в интернете много разной информации о том, как относятся к приезжим в России".В странах Центральной Азии в сети действительно часто распространяют фотографии, на которых запечатлены объявления в якобы российских организациях: "За разговоры на киргизском языке - штраф", "Говорите только на русском в стране, которая вас приютила", "Татарский язык притесняют в России". К подобным рассылкам стоит относиться осторожно, полагает Александр Князев."Во всех странах есть этнопатриотические движения, но в Центральной Азии они подпитываются двумя каналами. Во-первых, местные националисты пытаются привлечь внимание к себе, играя на языковой теме, во-вторых, это может быть целенаправленная идеологическая работа третьих лиц, чтобы установить разрыв между Россией и странами-соседями", - считает эксперт.Чтобы не стать жертвой дезинформации, нужно проверять контент в сетях на достоверность, считает депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов."Фотографии в соцсетях могут говорить одно, но наша реальность - это те же вывески в метро, - говорит он. - Их не вешают, если хотят запретить людям говорить на родном языке. Нужно смотреть разные источники: например, статданные покажут, что татарский язык развивается по всей России. В самом Татарстане 27% учащихся получают школьное образование полностью на татарском языке, при этом изучение татарского обязательно во всех школах. Поэтому для провокаций это неудачный пример".

https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/mer-moskvy-ozvuchil-retsept-borby-s-narushitelyami-migrantami-20426570.html

сахарово

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2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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сахарово, метро, трудовые мигранты