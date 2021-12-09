https://uz.sputniknews.ru/20211209/putin-zayavil-o-nebxodimosti-znaniya-migrantami-yazyka-i-zakonov-rossii-21730014.html

Путин заявил о небходимости знания мигрантами языка и законов России

Путин заявил о небходимости знания мигрантами языка и законов России

По словам президента, Россия подробно разговаривает на эту тему с коллегами по СНГ. Один из таких разговоров состоялся с узбекским лидером.

2021-12-09T18:58+0500

2021-12-09T18:58+0500

2021-12-09T18:58+0500

миграция

владимир путин

шавкат мирзиёев

москва

мигранты

русский язык

президент

закон

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Нужно заниматься тем, чтобы мигранты, приезжающие на работу в Россию, уже знали язык и законодательство, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, этот вопрос необходимо решать с коллегами по СНГ, чтобы люди изучали все это у себя на родине, еще до приезда в Россию.Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования >>По его словам, Россия на этот счет довольно подробно разговаривает с коллегами из стран содружества. Один из таких разговоров состоялся с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в Москву. Глава республики отметил, что власти и госорганы заинтересованы в этом и готовы содействовать этому процессу.Визит президента Узбекистана в Россию прошел 19 ноября. В общей сложности стороны подписали 18 документов, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Кроме того, главы государств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт >>

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владимир путин, шавкат мирзиёев, москва, мигранты, русский язык, президент, закон