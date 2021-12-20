https://uz.sputniknews.ru/20211220/lechit-iskusstvom-kak-85-letnyaya-jitelnitsa-tashkenta-ustraivaet-novyy-god-dlya-detey-sirot-21864740.html

Лечить искусством: как 85-летняя жительница Ташкента устраивает Новый год для детей-сирот

Лечить искусством: как 85-летняя жительница Ташкента устраивает Новый год для детей-сирот

В этом году организовать особенный праздник женщине помогают власти. Детей ждет новогодний спектакль.

2021-12-20T18:48+0500

2021-12-20T18:48+0500

2021-12-20T21:23+0500

общество

ташкент

дети

искусство

новый год

сироты

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ларисе Россинской – 85 лет. 24 года из них она руководила Бектемирским отделением общества инвалидов Узбекистана и только этой весной передала полномочия своей преемнице – Наргизе Эшабаевой. Почему, объясняет кратко: "Возраст".Тем не менее, несмотря на годы, полностью "на пенсию" Лариса Григорьевна не уходит – наоборот, продолжает активно участвовать в жизни общества. А как иначе? На учете Бектемирского отделения – 160 человек, 45 из них – дети. И помощь им нужна постоянно, причем разная – лекарства, продукты, техника для реабилитации или же простое человеческое внимание.Но самая насыщенная пора – это преддверие Нового года. В это время Лариса Россинская делает все, чтобы создать своим подопечным праздник. Что просят особенные дети у Деда Мороза и какой подарок им преподнесут власти района – в материале Sputnik Узбекистан.В память о внучкеРайонное отделение общества инвалидов Лариса Россинская решила открыть в 1996 году, потому что к тому времени сама узнала, что такое – растить особенного ребенка.Все эти семь лет она занималась внучкой каждый день — кормила, одевала, гуляла. "Я сочувствую всем таким детям, потому что сама через это прошла", — говорит Россинская.Возможно, поэтому Лариса Григорьевна занимается не только детьми, состоящими на учете Бектемирского отделения, но также их мамами. Женщины, воспитывающие детей с ограничениями здоровья, могут научиться в обществе основам надомной работы – вязанию, шитью, кулинарии."Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями>>Подарок от хокимаДля всех этих занятий необходимы соответствующие условия, которых долгое время не было, говорит Лариса Россинская. С 1998 года помещение Бектемирского отделения нуждалось в ремонте – и в этом году, 2 декабря проблема решилась. В этот день общество посетил хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев и распорядился устроить там капитальный ремонт.Кто-то скажет: ремонт и ремонт. Но для членов общества это – настоящее новогоднее чудо, говорит Лариса Россинская.Весь мир — театрРемонтные работы должны завершиться к 25 декабря, чтобы Бектемирское отделение успело подготовиться к традиционному новогоднему спектаклю.Дело в том, что вот уже 13 лет в рамках отделения работает театр – за это время его труппа выпустила 18 спектаклей. Актеры театр – дети с нарушениями зрения и слуха. В этом году они готовят постановку "Волшебная лампа Аладдина".Люди с ограниченными возможностями продали свои товары на 500 млн сумов>>Все по-настоящему –сцена, зал, пусть и небольшой, всего на 60 мест, но всегда переполненный. Посмотреть спектакли Бектемирского отделения приходят ученики из местных районных школ, и, как говорит Лариса Григорьевна, это прекрасный ненавязчивый способ сближения здоровых детей с особенными.Приходят на спектакли и студенты филиала российского университета нефти и газа имени И. Губкина в Ташкенте."В свою очередь они также готовят для наших детей театральные представления. В конце ноября они устроили нам настоящий праздник: не только оказали финансовую помощь, помогли организовать плов, сладости. Подготовили настоящую концертную программу, где звучали баян, виолончель, гитара, фортепиано, хоровое исполнение и миниатюра", — рассказывает Россинская."Дети не просят гаджеты на Новый год"Дружат с подопечными Ларисы Россинской и Наргизы Эшабаевой и профессиональные театры – в этом году детей уже пригласили на новогодние представления во Дворец культуры МВД и Академический русский драматический театр Узбекистана.Для ребят такие походы – главный подарок, ведь некоторые из них (например, те, что прикованы к инвалидному креслу) выходят из дома нечасто. Вообще, местные дети отличаются необъяснимой скромностью, говорит Лариса Григорьевна."Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям>>"Они не просят никаких гаджетов: телефонов, компьютеров. Многие из них, интересуясь планами на предстоящие новогодние праздники, спрашивают: "А будут ли танцы и песни?" — рассказывает Лариса Григорьевна.Будут. Лариса Россинская уже вовсю занята приготовлениями к празднику. Долгие годы с организационными вопросами ей помогал муж, с которым она прожила 62 года. Этим летом его не стало, однако Лариса Григорьевна продолжает работать. К слову, руководство районным отделением – это дело, которое никак не оплачивается. Но Ларису Россинскую это не останавливает, ведь кто-то должен помогать другим.

ташкент

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, дети, искусство, новый год, сироты