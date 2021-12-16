https://uz.sputniknews.ru/20211216/ya-prosto-stal-zanimatsya-dayvingom---tri-istorii-lyudey-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-21822385.html

"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями

"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями

Участники Ферганского форума по инклюзии рассказали, как, несмотря на инвалидность, участвовали в спортивных чемпионатах на общих основаниях, занялись творчеством и получили награду от президента.

2021-12-16T21:55+0500

2021-12-16T21:55+0500

2021-12-16T22:07+0500

общество

фергана

форум

инвалиды

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"Не нужно жить со страхом" – так звучал лейтмотив форума "Инклюзия в спорте, культуре и туризме", который проходил в Фергане с 13 по 15 декабря. Участниками мероприятия стали местные специалисты в области инклюзии, а также специалисты из России – Санкт-Петербурга и Свердловской области.Многие из них – люди с ограниченными возможностями здоровья, и в первую очередь они делились со слушателями своими историями: о том, как решили не сдаваться и в итоге добились успехов. Создали семьи. Участвовали в чемпионатах по фридайвингу, будучи незрячими. Организовывали конгресс мирового масштаба. Получили награду от президента.Подробнее – в материале Sputnik Узбекистан.Избавиться от слова "инвалид""Прежде чем начнется форум, предлагаю каждому описать себя", – говорит представитель российской делегации Олег Колпащиков, когда до старта мероприятия остается буквально пара минут и зал уже полон. И сразу поясняет: "Так незрячим людям будет проще вас представить".Для многих гостей форума такой формат знакомства немного необычен, и тем не менее они стараются рассказать о себе максимально подробно."Я – Жасур, у меня черные волосы, одет в серый костюм и черные туфли"."Я – Михаил, мужчина плотного телосложения, одет в голубой свитер и джинсы".Подробнее всех описывает себя Олег Колпащиков. Олег – сооснователь екатеринбургской некоммерческой организации "Белая трость". "Я – полностью незрячий человек, и наше общество ищет новые подходы к социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, мы проводим исследования с университетами, организуем различные мероприятия", – рассказывает он.Члены "Белой трости" – это в основном незрячие и слабовидящие, а также люди с другими видами инвалидности. Слово "инвалид" Олег Колпащиков использует нечасто, полагая, что оно влияет на восприятие людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе."Раньше существовала медицинская парадигма – это взаимодействие на уровне "доктор – больной, – говорит он. – Потом появилась социальная модель, где инвалид все равно остается объектом для помощи. А надо ее менять, чтобы общение было не в формате "субъект – объект", а на равных, "субъект – субъект".Люди с инвалидностью не должны жить отшельниками и превращаться в гетто, и в этом им отчасти помогает "Белая трость". Благодаря работе общества именно в России в Екатеринбурге в 2017 году состоялся первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями, собравший 720 делегатов из 30 стран.Что такое экстрабилитиОдно из исследований "Белой трости" посвящено феномену "экстрабилити"."Это способности, которые развиваются благодаря ограничениям при успешной социализации, – поясняет Олег Колпащиков. – Это закон природы: если где-то убавилось, в другом месте прибавится. То есть вместо одной способности автоматически разовьется другая. Здоровые люди не обладают такой усидчивостью, как колясочники, или не могут действовать в условиях ограниченной информации, как это делают незрячие".Другой представитель российской делегации – Михайл Войцеховский – в 2016 году, например, открыл в себе склонность к фридайвингу."Фридайвинг – это подводное плавание и ныряние на задержке дыхания", – рассказывает Михаил и признается: ему поначалу было просто интересно проверить себя – сможет или нет? Смог. Уже на втором году занятий Войцеховский стал единственным незрячим участником чемпионата России по фридайвингу в бассейне."В чем плюс фридайвинга – люди с инвалидностью могут участвовать в соревнованиях по этому виду спорта на общих основаниях", – говорит он.Для Михаила инвалидность не стала препятствием в личной жизни – в подготовке к соревнованиям его поддерживает собственная семья. Точно так же счастлив в кругу семьи узбекистанский преподаватель, художник Жасур Джумаев. Когда Жасуру было 13 лет, он застудил нерв, и ему парализовало ногу. В итоге юноша оказался прикован к инвалидному креслу, и, как признается сам, поначалу даже не хотел жить."Но потом я понял: главное, что мои родители и близкие не считают меня инвалидом", –говорит Жасур. Осознание этого факта придало ему уверенности, и он стал учиться создавать картины из соломы.Несколько лет назад Жасур Джумаев стал лучшим ремесленником Узбекистана, а кроме этого, получил из рук президента медаль "Жасорат" ("За мужество и отвагу")."Я счастливый человек и хочу сказать: главное – позволить себе жить без страха, –говорит Жасур на форуме. – Останавливает человека даже не состояние здоровья. Останавливает страх"."Хочу, чтобы люди с ОВЗ побывали в горах"Эксперт по инклюзивному туризму Ренат Анпилогов тоже уверен: люди с инвалидностью могут больше, чем они себе представляют. Чтобы доказать им это, Ренат разрабатывает туристические поездки для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Вдохновила его на это работа в музыкальном колледже для слепых, где Ренат занимал должность замдиректора."Я считаю, что Узбекистан может развивать инклюзивные маршруты, – говорит он. – Люди с инвалидностью – это тоже клиенты. По итогам 2019 года 235 тысяч человек с инвалидностью воспользовались железными дорогами России. Узбекистан тоже может принять такой объем туристов, ведь это очень красивая и вкусная страна. Одни рынки чего стоят – мы оттуда еле ушли".Проблема в том, что, выбирая туристический маршрут, человек с ограниченными возможностями не решается посетить город, о котором нет информации, связанной с уровнем инклюзии, говорит Анпилогов. "Например, людям важно знать, адаптированы ли отели для туристов с инвалидностью, адаптирован ли в этих отелях персонал, чтобы не случилось обоюдного стресса как для туриста, так и для работников".Ташкент и Самарканд могут уже сейчас начать совершенствовать условия для туристов с ограниченными возможностями, и российские эксперты готовы помочь Узбекистану в этом, добавляет Анпилогов. "Развить можно любой маршрут – даже горный. Есть оборудование, которое помогает доставить туристов с ОВЗ в горы. В Узбекистане прекрасные горы – хочется, чтобы их увидели все".Читайте также:"Я падала от боли, но училась всему заново" — ферганская спортсменка о жизни после аварии >>Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой >>

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фергана, форум, инвалиды