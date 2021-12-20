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Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны
Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны
По словам действующего президента Чили, в стране проголосовали свыше 8 млн граждан, что стало одной из самых высоких явок избирателей за последнее время.
2021-12-20T11:35+0500
2021-12-20T11:35+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил Габриэля Борича с избранием на пост главы государства, передает РИА Новости. Борич одержал победу во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 98,76% бюллетеней. Его соперник Хосе Антонио Каст уже признал свое поражение.Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов — ЦИК >>За его кандидатуру проголосовали 54,72% граждан, а за соперника Хосе Антонио Каста от Республиканской партии – 45,28%."Хочу поздравить Габриэля Борича с победой и пожелать успехов его правительству", - сказал Пиньера.Президентом Перу стал бывший сельский учитель >>По его словам, в стране проголосовали свыше 8 млн граждан, что стало одной из самых высоких явок избирателей за последнее время. Отмечается, что новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.
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Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны
11:35 20.12.2021 (обновлено: 11:41 20.12.2021)
За кандидатуру Габриэля Борича проголосовали 54,72% граждан, а за его соперника Хосе Антонио Каста от Республиканской партии – 45,28%.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
Действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил Габриэля Борича с избранием на пост главы государства, передает РИА Новости
.
Борич одержал победу во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 98,76% бюллетеней. Его соперник Хосе Антонио Каст уже признал свое поражение.
За его кандидатуру проголосовали 54,72% граждан, а за соперника Хосе Антонио Каста от Республиканской партии – 45,28%.
"Хочу поздравить Габриэля Борича с победой и пожелать успехов его правительству", - сказал Пиньера.
По его словам, в стране проголосовали свыше 8 млн граждан, что стало одной из самых высоких явок избирателей за последнее время.
Отмечается, что новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.