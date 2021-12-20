https://uz.sputniknews.ru/20211220/prezident-chili-pozdravil-boricha-s-izbraniem-na-post-lidera-strany-21855352.html

Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны

Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны

По словам действующего президента Чили, в стране проголосовали свыше 8 млн граждан, что стало одной из самых высоких явок избирателей за последнее время.

2021-12-20T11:35+0500

2021-12-20T11:35+0500

2021-12-20T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил Габриэля Борича с избранием на пост главы государства, передает РИА Новости. Борич одержал победу во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 98,76% бюллетеней. Его соперник Хосе Антонио Каст уже признал свое поражение.Мирзиёев победил на выборах с 80,12% голосов — ЦИК >>За его кандидатуру проголосовали 54,72% граждан, а за соперника Хосе Антонио Каста от Республиканской партии – 45,28%."Хочу поздравить Габриэля Борича с победой и пожелать успехов его правительству", - сказал Пиньера.Президентом Перу стал бывший сельский учитель >>По его словам, в стране проголосовали свыше 8 млн граждан, что стало одной из самых высоких явок избирателей за последнее время. Отмечается, что новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.

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